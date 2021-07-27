Tesla


Илон Маск дал интервью зарубежным СМИ, в котором раскритиковал Apple за хитрость и неэкологичность. Об этом рассказал ресурс 9to5Mac.

Дело в том, что Tesla опубликовала свой ежегодный финансовый отчет. Журналисты захотели обсудить представленные показатели с Маском, и он согласился. В процессе телефонного разговора он дважды вспомнил про Apple, и оба раза — в негативном ключе.

В первый раз речь зашла о недавнем решении Илона открыть свои фирменные зарядные станции Tesla Supercharging для владельцев электромобилей других марок. Это решение вызвало большие недовольства у «теславодов», так как они не хотят очередей на своих «эксклюзивных» заправках. Когда Маска спросили, зачем он это сделал, он ответил:
«Я думаю, мы хотим подчеркнуть, что наша цель заключается в поддержке появления устойчивой энергетики. Мы не хотели бы создать сад, окруженный стеной, и использовать его, чтобы позорить наших конкурентов, как делают некоторые другие компании»
После этой реплики Илон театрально закашлялся и пробормотал «Apple». Очевидно, что он не одобряет закрытую политику компании Apple и её ръяную ревность к любому стороннему вмешательству.

Повторно Илон вспомнил «яблочную» компанию во время рассказа об аккумуляторах Tesla. Он сообщил, что Apple активно использует кобальт в аккумуляторах для своих устройств, тогда как Tesla не использует его вовсе.
«Я думаю, что Apple использует почти 100% кобальта в своих батареях, сотовых телефонах и ноутбуках, но Tesla не использует кобальт в железо-фосфатных упаковках, и почти ни один в никель-основской химии»
Здесь Илон, похоже, прав, поскольку Apple уже подвергалась критике в отношении неэкологичности своих аккумуляторов.

К слову, Apple уже ответила на это обвинение — представитель компании сообщил, что Apple постоянно проводит аудиты с заводами, которые перерабатывают кобальт после его использования, и регулярно отсеивает тех подрядчиков, которые не справляются со своей задачей. 



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Источник:

9to5Mac 9to5Mac

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