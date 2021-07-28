Apple выпустила четвертые бета-версии iOS и iPadOS 15 для разработчиков. В этих операционках представлен ряд нововведений и улучшений. Основные изменения затронули Safari, уведомления, режим «Фокусирование» и многое другое.
SafariApple продолжает улучшать дизайн браузера Safari. Изменения в iOS 15 улучшают пользовательский опыт.
Кнопка «Поделиться»
Специальная кнопка для отправки страницы кому-либо снова переехала. Разработчики вернули её на панель вкладок, заменив многофункциональную кнопку с тремя точками.
Быстрый доступ к обновлению
Рядом с адресом сайта снова появилась кнопка перезагрузки страницы. Она была удалена в предыдущей бета-версии. Обновить страничку также можно с помощью кнопки «Поделиться».
Режим чтения
При посещении сайтов с возможностью доступа к режиму чтения будет появляться небольшой значок. Переход также будет доступен через меню «Поделиться».
iPadOS 15
Apple также обновила дизайн Safari на iPad. Теперь он соответствует браузеру из macOS Monterey. Появилась отдельная опция активации панели вкладок.
Поддержка внешнего аккумулятора MagSafeВ iOS 15 beta 4 была добавлена поддержка внешнего аккумулятора MagSafe от Apple. Он теперь отображается в виджете «Элементы питания» и в приложении «Настройки».
Значок камеры на заблокированном экранеИконка камеры на экране блокировки лишилась кнопки. Apple немного перерисовала значок, сделав кольцо объектива и вспышку толще.
Быстрые командыВ быстрых командах появилось новое действие «Вернуться на главный экран». Его теперь можно использовать в автоматизациях.
УведомленияБыл обновлен значок «Уведомления» в «Настройках». Apple также добавила новый переключатель для отключения уведомлений при совместном использовании экрана.
Поделиться статусом «Фокусирования»В приложении «Сообщения» теперь можно нажать на имя контакта и выбрать, следует ли делиться с ним своим статусом режима «Фокусирования».
Учетная запись в App StoreApple слегка изменила дизайн раздела учетной записи в App Store.
Совместные фотографииВ iOS 15 beta 4 появился функциональный интерфейс для обмена воспоминаниями в приложении «Фото». Пользователи вместе смогут выбирать подходящую для публикации музыку из Apple Music.
Нашли еще что-то новое в iOS 15 beta 4? Не забудьте поделиться с нами в комментариях.
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