iOS 15

Apple выпустила четвертые бета-версии iOS и iPadOS 15 для разработчиков. В этих операционках представлен ряд нововведений и улучшений. Основные изменения затронули Safari, уведомления, режим «Фокусирование» и многое другое.

Safari

Apple продолжает улучшать дизайн браузера Safari. Изменения в iOS 15 улучшают пользовательский опыт.

iOS 15

Кнопка «Поделиться»

Специальная кнопка для отправки страницы кому-либо снова переехала. Разработчики вернули её на панель вкладок, заменив многофункциональную кнопку с тремя точками.

Быстрый доступ к обновлению

Рядом с адресом сайта снова появилась кнопка перезагрузки страницы. Она была удалена в предыдущей бета-версии. Обновить страничку также можно с помощью кнопки «Поделиться».

Режим чтения

При посещении сайтов с возможностью доступа к режиму чтения будет появляться небольшой значок. Переход также будет доступен через меню «Поделиться».

iPadOS 15

Apple также обновила дизайн Safari на iPad. Теперь он соответствует браузеру из macOS Monterey. Появилась отдельная опция активации панели вкладок.

iPadOS 15

Поддержка внешнего аккумулятора MagSafe

В iOS 15 beta 4 была добавлена поддержка внешнего аккумулятора MagSafe от Apple. Он теперь отображается в виджете «Элементы питания» и в приложении «Настройки».

iOS 15

Значок камеры на заблокированном экране

Иконка камеры на экране блокировки лишилась кнопки. Apple немного перерисовала значок, сделав кольцо объектива и вспышку толще.

iOS 15

Быстрые команды

В быстрых командах появилось новое действие «Вернуться на главный экран». Его теперь можно использовать в автоматизациях.

Уведомления

Был обновлен значок «Уведомления» в «Настройках». Apple также добавила новый переключатель для отключения уведомлений при совместном использовании экрана.

iOS 15

Поделиться статусом «Фокусирования»

В приложении «Сообщения» теперь можно нажать на имя контакта и выбрать, следует ли делиться с ним своим статусом режима «Фокусирования».

iOS 15

Учетная запись в App Store

Apple слегка изменила дизайн раздела учетной записи в App Store.

iOS 15

Совместные фотографии

В iOS 15 beta 4 появился функциональный интерфейс для обмена воспоминаниями в приложении «Фото». Пользователи вместе смогут выбирать подходящую для публикации музыку из Apple Music.

iOS 15

Нашли еще что-то новое в iOS 15 beta 4? Не забудьте поделиться с нами в комментариях.


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Источник:

Macrumors Macrumors

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