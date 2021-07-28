Apple обновила документацию к macOS Monterey, расширив поддержку функции Live Text. На это отступление от традиций обратил внимание ресурс The Verge.
Речь идет о функции, которая позволяет анализировать изображения, отыскивать на них надписи и текст и преобразовывать их в обычный печатный текст, с которым далее можно работать в редакторе. Фишка получила название Live Text и была представлена 7 июня 2021 года в составе новой macOS 12 Monterey.
Однако после окончания презентации многих ждало разочарование — Apple ограничила поддержку Live Text только компьютерами Mac с чипом Silicon M1. Особенно обидно было владельцам не таких уж старых MacBook Pro 16’’ или мощнейших Mac Pro — уж их «железо» точно потянуло бы такую фишку.
Но после выхода четвертой бета-версии macOS Monterey Apple решила пойти на попятную и открыла доступ к Live Text всем компьютерам Mac, которые поддерживают эту ОС.
Это второе отступление Apple от своих изначальных планов за последние пару месяцев. Ранее компания пошла на уступки многочисленным недовольным бета-тестерам и сменила свои новый переработанный дизайн Safari на более консервативный. Речь идет о вкладках, которые в первой и второй бета-сборке были объединены с адресной строкой, а в третьей — оказались порознь. Новый дизайн всё еще можно включить в настройках Safari, однако такое отступление очень показательно — и оно совсем не в духе Apple.
Ранее мы рассказали, как «самый безопасный мессенджер в мире» полгода отправлял случайные фото из галереи Android-устройств кому попало.
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