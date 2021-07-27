Карты Apple

Компания Apple выкатила обновление своих карт для пользователей в России, Беларуси и Украине. Апдейт доступен на iOS, iPadOS и macOS и привносит очень важное улучшение.

Теперь на картах видны не только улицы и дороги, но и очертания домов. Из-за того, то раньше этого не было, пользоваться картами Apple было, мягко говоря, не очень удобно. Они сильно уступали картам Google, «Яндекса» и 2ГИС, а теперь приблизились к ним. Номера домов не указаны, но на домах приводятся названия расположенных в них организаций, что упрощает навигацию.

Карты Apple

Ранее здания отображались на картах Apple только в США и Европе. Теперь их видно ещё в трёх странах, включая нашу.



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Источник:

iPhones.ru iPhones.ru

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