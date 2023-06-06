iOS 17 больше не позволит рассылать обнажёнку

Фото: MacRumors
Компания Apple внедрила в iOS 17 новый защитный механизм, который призван уберечь пользователя от нежелательных рассылок. Об этом пишет TechCrunch.
Согласно источнику, iOS 17 научилась распознавать изображения обнаженного тела. Если пользователю iPhone поступает такая фотография, смартфон скроет её и отобразит полноэкранное предупреждение с пояснениями.
iOS 17 сообщит вам, что поступила фотография, которую вы, возможно не желаете видеть. Чтобы не было недопонимания, система поясняет «Обнаженные фото и видео показывают интимные части тела, которые обычно закрыты нижним бельем или купальными костюмами». Кроме того, айфон предупредит вас, что «обнаженные фото и видео могут быть использованы во вред вам» и что человек на фото, возможно, не давал согласия на совместное использование контента с ним. В заключение айфон спросит, желаете ли вы в дальнейшем получать обнаженные фотографии.
Помимо двух вариантов «разрешить» либо «запретить» доступен третий — «Способы получения помощи». Пока что неизвестно, куда ведет эта ссылка; возможно, по ней можно будет создать жалобу на спам или сексуальные домогательства. В любом случае, теперь смартфон с iOS 17 не покажет вам фотографии обнаженного тела без вашего очевидного и неоднократного согласия.
Напомним, что пару лет назад Apple собиралась встроить в iOS и iCloud жесткий фильтр под эгидой защиты детей. Из-за волнений общества функция была отложена, но, похоже, вернулась в «лайтовом» виде в iOS 17. Подробности этой истории можно прочесть по тегу CSAM.
Компания Apple внедрила в iOS 17 новый защитный механизм, который призван уберечь пользователя от нежелательных рассылок. Об этом пишет TechCrunch.
Согласно источнику, iOS 17 научилась распознавать изображения обнаженного тела. Если пользователю iPhone поступает такая фотография, смартфон скроет её и отобразит полноэкранное предупреждение с пояснениями.
iOS 17 сообщит вам, что поступила фотография, которую вы, возможно не желаете видеть. Чтобы не было недопонимания, система поясняет «Обнаженные фото и видео показывают интимные части тела, которые обычно закрыты нижним бельем или купальными костюмами». Кроме того, айфон предупредит вас, что «обнаженные фото и видео могут быть использованы во вред вам» и что человек на фото, возможно, не давал согласия на совместное использование контента с ним. В заключение айфон спросит, желаете ли вы в дальнейшем получать обнаженные фотографии.
Помимо двух вариантов «разрешить» либо «запретить» доступен третий — «Способы получения помощи». Пока что неизвестно, куда ведет эта ссылка; возможно, по ней можно будет создать жалобу на спам или сексуальные домогательства. В любом случае, теперь смартфон с iOS 17 не покажет вам фотографии обнаженного тела без вашего очевидного и неоднократного согласия.
Напомним, что пару лет назад Apple собиралась встроить в iOS и iCloud жесткий фильтр под эгидой защиты детей. Из-за волнений общества функция была отложена, но, похоже, вернулась в «лайтовом» виде в iOS 17. Подробности этой истории можно прочесть по тегу CSAM.
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