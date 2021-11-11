

Начиная с iOS 15.2 на всех совместимых iPhone и iPad будет активирована система Communication Safety — так называемая «детская защита». Эта функция обросла множеством слухов, недомолвок и вызвала немало возмущений со стороны самых разных людей. Ранее Apple даже временно свернула эту систему, чтобы немного успокоить общественность.



Зарубежные СМИ собрали все факты о Communication Safety, чтобы лучше понять, что же это такое на самом деле. В частности, такой материал опубликовали в MacRumors. Так что же нужно знать о «детской защите» в экосистеме Apple?



Что это такое



Communication Safety — это система, которая предназначена для выявления изображений или фотографий с обнаженными людьми, чтобы предотвратить их получение или отправление несовершеннолетними пользователями. iPhone или iPad, который активирован на имя несовершеннолетнего, анализирует изображения, приходящие в iMessage; обнаружив «обнаженку», девайс накладывает размытие на такие картинки.





Как это работает



Если ребенок нажмет на «заблюренное» изображение, устройство покажет ему предупреждение: «на этом изображении обнаружены части тела, которые обычно закрыты нижним бельем или купальником». Смартфон или планшет предупредит ребенка, что такие изображения могут навредить ему, а сам человек, который изображен на фотографии, может не знать о том, что его используют в таких целях.







Всего Apple предусмотрела два диалоговых окна, которые должны удержать ребенка от просмотра порнографии. Помимо предупреждений о вреде пришедшего в сообщении контента, смартфон может предложить ребенку переслать эту картинку взрослому, например, своим родителям, чтобы они могли предпринять меры и защитить его в дальнейшем. Стоит отметить, что, пройдя все диалоговые окна, ребенок всё же может открыть и просмотреть фотографию — то есть, по сути, Apple не ограничивает пользователя, а только предоставляет дополнительные разъяснения.



Как это включить



После обновления до iOS 15.2 «детская защита» по умолчанию будет выключена. Чтобы сканирование iMessage и других совместимых приложений работало, его нужно будет включить вручную.



Как это связано с родителями



Communication Safety является частью инструментария «родительского контроля». После обновления до iOS 15.2 родители могут настроить функции защиты на устройствах своих детей со своих собственных девайсов. Основное условие: аккаунт ребенка должен входить в «Семейный доступ» в iCloud, и дата рождения всех членов семьи в их Apple ID должна быть указана корректно.



Communication Safety доступен только для пользователей, которым младше 18 лет. По закону Apple ID невозможно создать для ребенка, который младше 13 лет, поэтому для таких детей родители могут создать аккаунт из своего «Семейного доступа».



Communication Safety не предназначен для взрослых. Если вам больше 18 лет — вы не сможете включить эту функцию. Apple определяет возраст владельца аккаунта по дате рождения, указанной при создании Apple ID.



Безопасно ли это?



Apple утверждает, что сообщения остаются зашифрованными и к ним всё так же имеет доступ только владелец iPhone или iPad. Они никуда не пересылаются и нигде не сохраняются (сверх того, что было ранее). Apple заверяет, что не имеет доступа к девайсам или переписке детей и не знает, у кого включена функция Communication Safety, а у кого она выключена.



Кроме того, все вычисления, связанные с Communication Safety, производятся локально, на самом устройстве. Это присходит при помощи специально обученной нейросети, которая анализирует входящие и исходящие сообщения на устройстве несовершеннолетнего. По словам Apple, работа этой нейросети схожа с тем, как iPhone или iPad распознает в медиатеке животных или предметы.



Ранее в Communication Safety включалась возможность оповещения родителей о том, что ребенок открыл изображение с «обнаженкой». Согласно источнику, эта функция была удалена из iOS 15.2. Если ребенок просмотрит откровенное изображение, родители или опекуны об этом не узнают — Apple решила организовать всё именно таким образом после критики со стороны правозащитных организаций. Ранее специалисты говорили, что в неблагополучных семьях эта возможность может оказать ребенку «медвежью услугу».



А что со сканированием «Медиатеки»?



Сообщается, что Apple временно отказалась от внедрения анализа облачных фотоальбомов пользователей на предмет CSAM-контента. На данный момент в iOS 15.2 включена только функция Communication Safety — она работает исключительно в переписках через iMessage или другие мессенджеры, разработчики которых позаботятся о совместимости с этой возможностью.



Ранее мы подробно рассказали о реакции общественности и политиков на внедрение CSAM-защиты Apple — всю информацию на эту тему можно найти на нашем сайте Если ребенок нажмет на «заблюренное» изображение, устройство покажет ему предупреждение: «на этом изображении обнаружены части тела, которые обычно закрыты нижним бельем или купальником». Смартфон или планшет предупредит ребенка, что такие изображения могут навредить ему, а сам человек, который изображен на фотографии, может не знать о том, что его используют в таких целях.Всего Apple предусмотрела два диалоговых окна, которые должны удержать ребенка от просмотра порнографии. Помимо предупреждений о вреде пришедшего в сообщении контента, смартфон может предложить ребенку переслать эту картинку взрослому, например, своим родителям, чтобы они могли предпринять меры и защитить его в дальнейшем. Стоит отметить, что, пройдя все диалоговые окна, ребенок всё же может открыть и просмотреть фотографию — то есть, по сути, Apple не ограничивает пользователя, а только предоставляет дополнительные разъяснения.После обновления до iOS 15.2 «детская защита» по умолчанию будет выключена. Чтобы сканирование iMessage и других совместимых приложений работало, его нужно будет включить вручную.Communication Safety является частью инструментария «родительского контроля». После обновления до iOS 15.2 родители могут настроить функции защиты на устройствах своих детей со своих собственных девайсов. Основное условие: аккаунт ребенка должен входить в «Семейный доступ» в iCloud, и дата рождения всех членов семьи в их Apple ID должна быть указана корректно.Communication Safety доступен только для пользователей, которым младше 18 лет. По закону Apple ID невозможно создать для ребенка, который младше 13 лет, поэтому для таких детей родители могут создать аккаунт из своего «Семейного доступа».Communication Safety не предназначен для взрослых. Если вам больше 18 лет — вы не сможете включить эту функцию. Apple определяет возраст владельца аккаунта по дате рождения, указанной при создании Apple ID.Apple утверждает, что сообщения остаются зашифрованными и к ним всё так же имеет доступ только владелец iPhone или iPad. Они никуда не пересылаются и нигде не сохраняются (сверх того, что было ранее). Apple заверяет, что не имеет доступа к девайсам или переписке детей и не знает, у кого включена функция Communication Safety, а у кого она выключена.Кроме того, все вычисления, связанные с Communication Safety, производятся локально, на самом устройстве. Это присходит при помощи специально обученной нейросети, которая анализирует входящие и исходящие сообщения на устройстве несовершеннолетнего. По словам Apple, работа этой нейросети схожа с тем, как iPhone или iPad распознает в медиатеке животных или предметы.Ранее в Communication Safety включалась возможность оповещения родителей о том, что ребенок открыл изображение с «обнаженкой». Согласно источнику, эта функция была удалена из iOS 15.2. Если ребенок просмотрит откровенное изображение, родители или опекуны об этом не узнают — Apple решила организовать всё именно таким образом после критики со стороны правозащитных организаций. Ранее специалисты говорили, что в неблагополучных семьях эта возможность может оказать ребенку «медвежью услугу».Сообщается, что Apple временно отказалась от внедрения анализа облачных фотоальбомов пользователей на предмет CSAM-контента. На данный момент в iOS 15.2 включена только функция Communication Safety — она работает исключительно в переписках через iMessage или другие мессенджеры, разработчики которых позаботятся о совместимости с этой возможностью.Ранее мы подробно рассказали о реакции общественности и политиков на внедрение CSAM-защиты Apple — всю информацию на эту тему можно найти на нашем сайте по тэгу или поисковому запросу CSAM





