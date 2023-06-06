iOS 17 будет сама удалять ваши СМС-ки



Компания Apple представила новую функцию для поддержания порядка в «Сообщениях». На нее обратили внимание в MacRumors.



Согласно источнику, речь идет об автоудалении определенных категорий входящих СМС, в частности, одноразовых СМС-кодов. Поскольку многие онлайн-сервисы и приложения сегодня используют двухфакторную аутентификацию с отправкой кодов по СМС, скорее всего у каждого их скопилось довольно много. В iOS 17 можно решить эту проблему: система будет сама очищать эти СМС после того, как код был вставлен на сайт или в приложение.



Автоудаление можно активировать в настройках паролей. Оно включается лишь один раз, после чего система сама очищает СМС-ки, никак не предупреждая и не спрашивая об этом в дальнейшем. Если вы в процессе исследования новой ОС ради интереса включите функцию и забудете об этом, автоудаление может стать для вас неожиданностью.



Кстати, приложение «Почта» тоже научилось доставать одноразовые коды из писем и предлагать вставить их в соответствующие поля. Функция автоудаления работает и для них.