iOS 17 будет сама удалять ваши СМС-ки

Олег

iOS 17


Компания Apple представила новую функцию для поддержания порядка в «Сообщениях». На нее обратили внимание в MacRumors.

Согласно источнику, речь идет об автоудалении определенных категорий входящих СМС, в частности, одноразовых СМС-кодов. Поскольку многие онлайн-сервисы и приложения сегодня используют двухфакторную аутентификацию с отправкой кодов по СМС, скорее всего у каждого их скопилось довольно много. В iOS 17 можно решить эту проблему: система будет сама очищать эти СМС после того, как код был вставлен на сайт или в приложение.

Автоудаление можно активировать в настройках паролей. Оно включается лишь один раз, после чего система сама очищает СМС-ки, никак не предупреждая и не спрашивая об этом в дальнейшем. Если вы в процессе исследования новой ОС ради интереса включите функцию и забудете об этом, автоудаление может стать для вас неожиданностью.

Кстати, приложение «Почта» тоже научилось доставать одноразовые коды из писем и предлагать вставить их в соответствующие поля. Функция автоудаления работает и для них. 

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

tellurian
+4966
tellurian
Я сам их регулярно чищу.
час назад в 09:24
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+142
lokky tellurian
...не все ж такие умные))
44 минуты назад
#
+47
brave111
Лучше бы синхронизировали удаленные сообщения в iMessage на всех устройствах. Приходится удалять на iphone, а потом отдельно на mac.
49 минут назад
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