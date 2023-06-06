Apple Music наконец-то научился плавно переключать песни в iOS 17

Компания Apple наконец-то добавила в собственный музыкальный сервис Apple Music функцию, которая уже давно существует в Android-версии одноимённого приложения, и была ключевым преимуществом медиакомбайна iTunes на компьютерах.С релизом iOS 17 у пользователей сервиса появится функция кроссфейда (плавного затухания) при переключении песен. Сейчас, когда один трек заканчивается, следующий начинается слишком резко.Включить кроссфейд в iOS 17 можно в меню «Настройки» > «Музыка» > «Затухание песен».Интересно, что Apple не рассказала об этом нововведении на WWDC, но соответствующая подсказка появилась в бета-версии iOS 17 при первом запуске приложения Музыка.