Apple Music наконец-то научился плавно переключать песни в iOS 17

Фархад
Apple Music

Компания Apple наконец-то добавила в собственный музыкальный сервис Apple Music функцию, которая уже давно существует в Android-версии одноимённого приложения, и была ключевым преимуществом медиакомбайна iTunes на компьютерах.

С релизом iOS 17 у пользователей сервиса появится функция кроссфейда (плавного затухания) при переключении песен. Сейчас, когда один трек заканчивается, следующий начинается слишком резко.

Music

Включить кроссфейд в iOS 17 можно в меню «Настройки» > «Музыка» > «Затухание песен».

Интересно, что Apple не рассказала об этом нововведении на WWDC, но соответствующая подсказка появилась в бета-версии iOS 17 при первом запуске приложения Музыка.
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Источник:
9to5Mac
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Комментарии

Вася Вотафаков
+5473
Вася Вотафаков
Очковые змеи 🐍 плавнее переключают чем вы 🤣🤣🤣
час назад в 03:42
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