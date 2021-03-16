





Американская аналитическая компания Opensignal провела исследование с целью выяснить, какие смартфоны лучше других работают в сетях 5G. Интересно, что весь топ-20 заняли девайсы на Android, причем 12 из них принадлежат Samsung. Более того, лидером стал корейский флагман Galaxy S21, который на 10% обогнал другие модели.Также, что любопытно, в топе много смартфонов OnePlus — четыре штуки, причем лучший из них, OnePlus 8T, на третьем месте. А вот iPhone 12, которые стали первыми смартфонами Apple с поддержкой 5G, в топ-20 нет вообще: как показали тесты Opensignal, быстрее всех оказался iPhone 12 Pro с 36.9 мбит/с, тогда как на 20-ом месте в топе LG Velvet 5G с 37.8 мбит/с.Конечно, можно сказать, что первый блин получился комом, и в будущих iPhone с новым модемом результаты будут лучше. Однако в топ-20 есть и Galaxy S20, который вышел год назад и все еще выступает быстрее новых смартфонов Apple, то есть компания из Купертино более чем на поколение отстает от других производителей устройств с 5G.