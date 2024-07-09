iPhone 16 получит новый Face ID

Фархад
iPhone

Тайваньское отраслевое издание DigiTimes сообщает, что будущие смартфоны серии iPhone 16 получат «некоторые изменения в дизайне модуля Face ID».

Источники в цепочке поставок сообщают, что Apple до последнего хотела внедрить подэкранный сканер Face ID в этом году, но её партнёры не успели подготовить нужные датчики. Тем не менее DigiTimes заверяет, что у компании есть и другие планы по улучшению Face ID в моделях iPhone 16.

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Вполне вероятно, что Apple используется новые сенсоры, которые будут работать точнее и быстрее, чем в предыдущих смартфонах. Стоит отметить, что инженеры из Купертино регулярно вносят изменения во внутренние компоненты новых поколений iPhone, но это не всегда приводит к появлению новых функций или других очевидных преимуществ для покупателей.

Скорее всего, презентация iPhone 16 состоится в начале сентября, а подробности об изменениях в Face ID мы узнаем чуть позже после разборки от iFixit.
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Источник:
MacRumors
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