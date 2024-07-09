Новый HomePod с полноценным сенсорным экраном засветился в tvOS 18

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Журналисты издания 9to5Mac обнаружили в третьей бета-версии tvOS 18, вышедшей днём ранее, очередное упоминание новой смарт-колонки Apple с сенсорным экраном и специальным интерфейсом.Уникальный интерфейс под кодовым названием PlasterBoard, скорее всего, относится к гибриду HomePod и iPad, о котором неоднократно сообщали инсайдеры. Все остальные интерфейсы Apple носят другие названия. Например, SpringBoard используется в iOS и iPadOS, PineBoard в tvOS, SoundBoard в HomePod и SurfBoard в VisionOS. Пока интерфейс PlasterBoard представляет собой только экран блокировки с сенсорной клавиатурой для ввода паролей.Вполне вероятно, что Apple представит новый девайс, похожий на Яндекс Станцию Дуо Макс, уже этой осенью. Устройство будет представлять собой колонку с 7-дюймовым сенсорным экраном и камерой для FaceTime.