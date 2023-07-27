Исследование VK Мессенджера: 73% россиян активно пользуются чат-ботами

«Чат-боты уже несколько лет — неотъемлемая часть коммуникации бизнеса с клиентами. Мы как платформа помогаем компаниям из самых разных сфер стать ближе к своей аудитории: ежемесячно в VK Мессенджере 25 миллионов пользователей взаимодействуют с более чем 400 тысячами чат-ботов», — отметил Фарит Хуснояров, вице-президент VK и глава VK Мессенджера.

Инженеры сервиса VK Мессенджер провели исследование популярности чат-ботов в России, согласно которому почти две трети россиян считают, что прогрессивный бизнес обязательно должен предлагать своим клиентам этот инструмент в мессенджерах.Как выяснилось, о чат-ботах знают 90% россиян. Самая высокая осведомлённость у респондентов 25–34 лет (96%), самая низкая — у людей старше 45 лет (84%). При этом почти 73% россиян активно используют чат-боты (это 81% от числа тех, кто знаком с ботами).Чаще всего респонденты сталкиваются с чат-ботами в приложениях банков или в мессенджерах (по 59%). Второй вариант наиболее востребован у молодёжи — около 75% пользователей в возрасте 14–24 лет взаимодействовали с чат-ботами в мессенджерах. Меньше половины опрошенных хотя бы раз использовали этот инструмент на сайтах товаров и услуг.Половина из активных пользователей чат-ботов предпочитает использовать их именно в мессенджерах, а в банковских приложениях — всего четверть. Почти две трети опрошенных отметили, что прогрессивный бизнес должен обязательно предлагать клиентам этот инструмент в мессенджерах.Особое внимание при использовании чат-ботов респонденты уделяют безопасности. Около 75% опрошенных в первую очередь проверяют, есть ли ссылка на чат-бота в официальном сообществе бренда или на официальном сайте. При этом большинство юзеров проверяют наличие галочки верификации от платформы у чат-бота.Исследование проводилось методом онлайн-опроса, в котором приняли участие более 1200 жителей крупных городов России в возрасте от 14 лет.