Умные колонки с «Марусей» научили управлять «зомбоящиком»

Включение/выключение ТВ: «Включи/выключи телевизор/ящик/телек/зомбоящик»;

Управление громкостью: «Прибавь громкость на ТВ», «убавь громкость на телеке»; «Сделай телик громче на 15»;

Беззвучный режим: «Включи/выключи звук на телевизоре»;

Переключение каналов: «следующий канал на телеке», «предыдущий канал на ящике»;

Открытие приложений: «Открой ютуб на ТВ», «Открой Кинопоиск на телевизоре» и так далее. Телевизор среагирует даже в режиме сна. Эта функция также работает в Окко, ВК Видео, Иви, PREMIER, KION.

Владельцы умных колонок «VK Капсула» и «VK Капсула Мини» теперь могут включать и выключать телевизоры со смарт-тв голосом. Функция работает даже со старыми моделями LG и Samsung.Теперь, чтобы включить телевизор необязательно искать пульт. Достаточно подключить к нему «VK Капсулу», сказав: «Маруся, найди телевизор», — и голосовой помощник найдёт устройство в локальной сети и подключится к нему. Включать и выключать телевизор, управлять громкостью устройства, а также открывать популярные приложения: Wink, Okko и другие.Чтобы ассистент принял команду говорим: «Маруся, сделай то-то на телевизоре». Также подойдут слова «ТВ», «телек», «ящик» и — пасхалка от разработчиков — «зомбоящик». Например, говорим: «Маруся, прибавь громкость на зомбоящике повыше» — и громкость увеличится.Управление телевизором можно сделать частью сценариев (заранее настроенных команд). Например, если добавить его в сценарий «Я дома», то, услышав эту фразу, «Маруся» среди прочих действий (включения света и увлажнителя воздуха) будет включать телевизор и открывать заданное пользователем приложение. А выключение ТВ можно добавить в сценарий «Я ухожу».Голосовое управление поддерживается для телевизоров LG начиная с 2016 года выпуска и Samsung — с 2017-го.