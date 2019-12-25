В первых двух статьях цикла «Итоги 2019» мы поговорили про мобильные и десктопные видеокарты. Теперь пора перейти к процессорам, и начнем мы с мобильных решений. Изменений за год здесь немного — самым существенным можно назвать выход 10 нм решений от Intel, а вот AMD на ноутбучном рынке ощущает себя не очень комфортно. Но обо всем по порядку.

10 нм от Intel: лучше поздно, чем никогда

Компания уже больше 3 лет выпускает 14 нм продукцию, и наконец-то дело сдвинулось с мертвой точки: с месяц назад в продажу поступили первые ноутбуки и ультрабуки, работающие на 10 нм процессорах Ice lake-U. Назвать неполноценными их язык не поворачивается: это быстрые двух- и четырехядерные CPU, способные работать на частотах выше 3 ГГц. Особенно интересна в них интегрированная графика — подробно о ней мы поговорили в итогах по мобильным видеокартам.

На этом существенные плюсы новых процессоров заканчиваются. Так, Intel обещала нам, что новая архитектура Sunny Cove обеспечит прирост IPC в 18% — говоря простым языком, новые процессоры должны быть на 18% быстрее старых 14 нм решений на одинаковых частотах. На деле прироста практически нет: например, в тесте Cinebench R20 топовый 4-ядерный 10 нм i7-1065G7 оказывается даже слегка медленнее 14 нм 4-ядерного i7-8665U при одинаковом теплопакете. Конечно, не этого мы ожидали при существенном уменьшении техпроцесса, но с учетом того, что 14 нм решения Intel «полирует» уже больше трех лет, а на 10 нм это первое массовое поколение — результат можно назвать обнадеживающим.



Также в новых процессорах Ice Lake компания Intel реализовала аппаратное ускорение алгоритмов ИИ, частично интегрировала в них интерфейс Thunderbolt и добавила поддержку Wi-Fi 6. Подросли и частоты поддерживаемой ОЗУ — до 3200 МГц в случае с DDR4 и аж до 3733 МГц в случае с LPDDR4: такие частоты сейчас скорее относятся к игровым ПК, чем к ультрабукам, что дополнительно увеличило производительность как ЦП, так и интегрированной графики. Ну и последнее важное изменение — это поддержка инструкций AVX-512: раньше она была доступна только для топовых HEDT-процессоров, теперь же ускорять серьезные расчеты можно даже на ультрабуке.

В общем и целом, новые 10 нм CPU показали, что у Intel еще есть порох в пороховницах, и так просто сдавать AMD ноутбучный сегмент компания не собирается. Однако в Intel отлично понимают, что на данный момент завалить рынок своими 10 нм решениями они не могут — производственных линий не хватает, да и, судя по всему, выход годных кристаллов не так велик, как хотелось бы. Поэтому вместе с 10 нм процессорами компания выпустила целый букет 14 нм решений, из которых лишь один процессор можно назвать интересным.

Посудите сами: в 2017 году компания представила первые 4-ядерные процессоры для ультрабуков линейки Kaby Lake-R. Они имели не самые высокие родные частоты (1.6 ГГц у i5-8250U и 1.8 ГГц у i7-8550U), однако могли «буститься» до 3.5-4 ГГц. Как итог, даже при сохранении старого теплопакета в 15 Вт они обгоняли 2-ядерные решения предыдущих поколений на 50-70%, что сложно не назвать значительным прогрессом.

И они отлично прожили на рынке почти два года, без особых проблем конкурируя с мобильными APU Ryzen по процессорной производительности. Но ведь Intel же нужно показывать, что она работает над новыми процессорами, верно? В итоге в конце 2018 года компания представила линейку Whiskey Lake. Родные частоты входящих в нее процессоров не изменились (те же 1.6 ГГц у i5-8265U и 1.8 ГГц у i7-8565U), а вот максимальные частоты в Turbo Boost теперь достигают аж 4.8 ГГц. Правда, только на бумаге: на практике это все те же 14 нм процессоры, и с все тем же теплопакетом в 15 Вт они в реальных задачах ничуть не быстрее решений Kaby Lake-R.

Дальше — больше. Вышеуказанные процессоры Ice Lake относятся к 10-ому поколению Intel Core. И к нему же относится еще одна линейка, Comet Lake. Но эти процессоры выпускаются по старой 14 нм архитектуре, не умеют работать с памятью быстрее DDR4-2666 и не имеют встроенной поддержки Wi-Fi 6. Короче говоря, Comet Lake — это уже третья итерация ультрабучных Kaby Lake-R, но все же среди них есть один интересный процессор.



Это Core i7-10710U. Я не просто выделил его отдельно. Просто вдумайтесь — это 6-ядерный 12-поточный чип, который может работать с теплопакетом в 15 Вт. То есть его можно поставить (и уже ставят) в ультрабуки. Конечно, у него крайне низкая родная частота — 1.1 ГГц, конечно он никогда в жизни не будет «буститься» до 4.7 ГГц, указанных в спецификациях, но все еще в Cinebench R15 он при теплопакете в 25 Вт набирает около 1000 баллов. Этот результат выше, чем у некогда топового десктопного 4-ядерного Core i7-7700K, и находится на уровне десктопного 6-ядерного Core i5-8600K — и сейчас такая моща доступна в компактном корпусе ультрабука!

К сожалению, это единственный интересный представитель линейки Comet Lake. Тот же «новый» 4-ядерный Core i5-10210U набирает в том же Cinebench R15 около 500 баллов — сюрприз, это результат i5-8250U двухлетней давности. Так что если вы планируете взять ультрабук с таким i5 и Nvidia MX250 —  не стоит, лучше сэкономьте с десяток тысяч рублей и получите такую же производительность в модели эдак 2017 года с i5-8250U и MX150.

На этом по ультрабукам и мультимедийным ноутбукам все, пора переходить к более мощному игровому сегменту. Типичные Core i7 тут изменились слабо: единственная серьезная разница между i7-8750H и i7-9750H только в лишних 3 МБ кэша L3 у последнего. Увеличение частоты на 500 МГц не дало ровным счетом ничего: теплопакет в 45 Вт не позволяет 6-ядерным монстрам достигать частоты даже 4 ГГц в рабочих задачах, чего уж тут говорить про 4.5 ГГц. И тесты это подтверждают: что «старые» Core i7 на Coffee Lake-R, что «новые» — производительность у них крайне схожая.

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Единственные серьезные изменения произошли в линейке Core i9: если в 8-ом поколении процессоров туда входили 6-ядерные решения, то теперь Intel умудрилась «впихнуть» туда 8 ядер. Конечно, с учетом теплопакета в те же 45 Вт не стоит рассчитывать на высокие частоты, но все еще в хорошо оптимизированных под многопоточную нагрузку приложениях новый i9-9880H показывает отличную производительность: его результат в Cinebench R15 около 1500 очков, что на уровне мощного десктопного 6-ядерного Core i7-8700K с вдвое большим теплопакетом.

AMD: давим ценой, прогресс минимальный

С Intel все понятно: проиграв бой в десктопном сегменте, компания всеми силами старается не упустить мобильный рынок. И AMD тут ничего не может сделать — компании сложно конкурировать сразу на четырех фронтах (не стоит забывать видеокарты), так что про достижения «красных» на мобильном рынке можно сказать только одно: небольшой ожидаемый прогресс.


Все новые мобильные процессоры от AMD относятся к линейке Ryzen 3000. Только не спешите радоваться: по маркетинговым причинам компания завышает номера моделей мобильных CPU на одно поколение, иными словами ноутбучные Ryzen 3000 — это аналоги десктопных Ryzen 2000 на 12 нм архитектуре Zen+. Поэтому, очевидно, ждать серьезного роста производительности в сравнении с мобильными Ryzen 2000 — аналогами 1000 серии в десктопах на 14 нм Zen — не стоит, и практика подтверждает теорию: прирост в производительности за поколение лишь 5-7%.

Возьмем, например, популярный Ryzen 5 2500U и сравним его с новым Ryzen 5 3500U. Первый имеет частоты в 2-3.6 ГГц, второй нарастил их на 100 МГц. Интегрированная графика Vega 8 в первом имеет частоту до 1.1 ГГц, во втором — 1.2 ГГц. Как итог, процессорная производительность выросла на целых 6% за год, а разница в видеокартах вообще на уровне погрешности. Но, опять же, с учетом того, что Intel делает тоже самое, такие APU от AMD сравнимы по мощности CPU с i5-8250U, и до двух-трех раз быстрее в плане интегрированной графики. А с учетом того, что решения AMD еще и дешевле, становится понятно, почему компания не торопится выпускать что-то абсолютно новое на архитектуре Zen 2.

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А вот с более мощным игровым сегментом проблемы у AMD серьезнее: Intel уже пару лет предлагает 6-ядерные мобильные CPU, и в этом году к ним добавились и 8-ядерные. «Красные», судя по всему, просто берут свои ультрабучные решения да увеличивают у них теплопакет: разница между Ryzen 5 3500U и 3550H только в нем, 15 Вт против 35. Даже частоты одинаковые, 2.1-3.7 ГГц, но, разумеется, итоговая производительность второго в среднем на 20% выше из-за больше свободы процессора по тепловыделению.

Как итог — такие Ryzen могут конкурировать в лучшем случае с 4-ядерным Core i5-9300H. 6-ядерные Core i7, не говоря уже у 8-ядерных Core i9, ощутимо быстрее. Но, опять же, маркетологи AMD не зря едят свой хлеб: выбрав модификацию ноутбука с Ryzen 5 вместо Core i5 вы зачастую можете сэкономить 2-5 тысяч рублей, а вот с видеокартами уровня GTX 1650 или 1660 разницы в играх между этими CPU практически не будет. Так что явный перевес Intel есть только в дорогом и не самом массовом сегменте, где ноутбуки стоят от 70-80 тысяч рублей.

Итоги 2019 года по мобильным процессорам

Хорошо видно, что Intel очень сильно не хочет терять выгодный ей сегмент ультрабуков и ноутбуков, ведь продажи десктопов уже долгое время держатся на не самом высоком уровне, а вот продажи мобильной техники растут. Так что здесь компания пытается показать свой возможный максимум: это и 10 нм новинки, и 6 ядер в 15 Вт, и 8-ядерные Core i9. Конечно, не радует разве что их цена, но во многих сегментах рынка у пользователя просто нет выбора — AMD покрывает лишь мультимедийный сектор. Но зато делает это хорошо — APU Ryzen очень неплохо смотрятся в недорогих ультрабуках и игровых ноутбуках, так что доля «красных» на мобильном рынке пусть и медленно, но все же растет.

К тому же скоро все изменится: как показывают последние утечки, AMD готовит новые мобильные APU Ryzen 4000. Они будут базироваться на архитектуре Zen 2, что существенно повысит IPC, будут иметь до 8 ядер, да и интегрированная графика Vega получит большее количество вычислительных блоков. Так что этот ответ «красных», который может произойти уже в первой половине 2020 года, вполне способен пошатнуть позиции Intel. Но как оно будет на самом деле покажет будущее, но что точно можно сказать — битва за кошельки пользователей будет жаркой, так как Intel старается не отставать и готовит процессоры линейки Tiger Lake, которые получат улучшенный 10 нм техпроцесс и предрелизные образцы уже показывают неплохие результаты в тестах.


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