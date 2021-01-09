В предыдущих итогах года мы поговорили про десктопные процессоры и видеокарты, а также про мобильные процессоры. Осталось поговорить только о мобильных видеокартах, изменений в которых не очень много, но среди них хватает качественных, а не количественных, и начнем мы с Intel, которая сумела удивить своей интегрированной графикой.
Intel Xe — хорошо смеется тот, кто смеется последним
Долгое время интегрированная графика Intel считалась чем-то на уровне «видеокарты-затычки»: да, она способна нормально отрисовывать рабочий стол, поддерживает аппаратное ускорение видео и позволяет смотреть даже 4K на YouTube с минимальной нагрузкой на CPU. Но любые задачи выше офисных быстро показывают, что Intel UHD Graphics не способна ни на что серьезное: современные игры если и запускаются, то максимум в режиме слайд-шоу. Серьезная обработка видео потребует от вас стальных нервов и огромного количества времени.
Единственным лучиком света здесь выступают интегрированные видеокарты Intel Iris — они имеют в пару раз больше вычислительных блоков, чем лучшие UHD Graphics, и соответственно оказываются до двух раз быстрее. Да, этого все еще маловато для пропуска в мир современных ААА-игр, и даже базовая мобильная графика Nvidia будет ощутимо быстрее, но все равно в случае с такими базовыми видеокартами любой прирост производительности — приятный бонус.
Возможности старой интегрированной графики UHD 620 удручают.
Одна проблема — процессоры Intel с iGPU Iris раньше ставились в основном в MacBook Pro, ноутбуков на Windows с таким тандемом практически нет. Оно и понятно: в дешевых лэптопах хватает обычной UHD Graphics, а в более дорогих производители обычно используют дискретные решения Nvidia или AMD. Apple же как обычно идет своим путем: 13'' MacBook давно уже лишились дискретной графики, но и опускаться до базового уровня купертиновский гигант не хочет, предлагая нечто среднее в виде Intel Iris.
В итоге долго время лидером в сегменте интегрированной графики была AMD с их различными APU: сначала линейки A, а теперь Ryzen. Такие интегрированные Radeon HD (сейчас Vega) выступают уже на качественно другом уровне: там, где встроенная графика Intel выдает слайд-шоу, решения AMD позволяют добиться худо-бедно консольных 25-30 FPS. Разумеется, это стало больно бить по продажам ультрабуков на Intel: у пользователей возникал вполне резонный вопрос — а зачем переплачивать за более слабое графически решение «синих», если «красные» предлагают местами вдвое более быструю графику с аналогичной производительностью процессорной части и с такой же стоимостью готового ноутбука?
Понимая это, в середине 2019 года Intel выпустила 10 нм чипы Ice Lake. И если с архитектурой CPU там все было достаточно скучно, то вот интегрированная графика ощутимо похорошела: так, теперь даже обычные процессоры для ультрабуков получили iGPU Iris Plus, которая в максимальной версии имеет 64 вычислительных блока. Для сравнения, «обычная» интегрированная UHD 620 имеет лишь 24 таких блока — прирост в 2.5 раза, что очень существенно.
На практике прирост, конечно, был меньше — сказывается использование достаточно небольшого теплопакета (12-28 Вт), который графика еще и делит с процессором, да и видеопамятью выступает обычная ОЗУ ноутбука. Но все еще это позволило ощутимо приблизиться к интегрированным AMD Vega: если раньше отставание было в пару раз, то теперь всего на пару десятков процентов. Прогресс, как говорится, на лицо.
Новая графика Intel Xe радует производительностью в современных играх.
Закрепить этот успех компания Intel смогла летом 2020 года, выпустив обновленные 10 нм чипы Tiger Lake. Кроме отличной процессорной архитектуры (о которой я писал в итогах года по мобильным CPU), они также получили и классную интегрированную графику, которая была переработана настолько, что компания решила отказаться от старого нейминга, и теперь эти видеокарты зовутся Intel Iris Xe.
И, надо сказать, это был успех: с учетом того, что в старшей версии графики число вычислительных блоков подняли до 96, производительность такого iGPU оказывается на уровне лучших Vega в мобильных Ryzen 4000U, а местами даже и выше. Как итог, на ультрабуке с такой интегрированной графикой можно играть на ультра в FIFA 2021 в FHD с честными 60 кадрами в секунду, и даже красивый и тяжелый Doom Eternal выдает порядка 30 FPS на средних настройках графики. По сути, на низких настройках графики в 720p «играбельны» большинство современных ААА-проектов, таких как Control, Borderlands 3 и даже Red Dead Redemption 2.
Так что инженеров Intel, занимающихся интегрированной графики, можно смело похвалить: всего за пару лет они смогли как минимум догнать лидера в этом сегменте, AMD с их интегрированной Vega. Более того, видеокарты Xe вплотную приблизились по производительности к ультрабучной дискретной графике от Nvidia, такой как MX350: а ведь такая видеокарта имеет зачастую больший теплопакет, чем сам CPU Intel вместе с iGPU! Но, разумеется, в бочке меда нашлась немалая ложка дегтя. И называется она — драйвера.
Проблема в том, что на Intel Xe некоторые современные игры просто не запускаются или же сильно багуют. Это не удивительно: разумеется, создатели ААА-хитов типа того же Cyberpunk 2077 даже не думали, что кто-то будет играть на интегрированной графике в их игры, и поэтому не оптимизировали их под нее. Конечно, Intel постоянно выпускает новые драйвера, чтобы решать такие проблемы, но все еще вылеты, лаги, непрогруженные текстуры и прочие артефакты присутствуют в достаточном количестве в современных и не очень проектах.
Далеко не все современные игры согласны работать на графике от Intel. Хотя в теории тот же Dirt 5 должен вполне неплохо идти в HD.
У AMD же таких проблем нет и быть не может. Почему? Да потому что интегрированные Vega отличаются от десктопных Radeon лишь количеством вычислительных блоков, архитектурно это те же самые видеокарты, работающие с такими же драйверами. Поэтому проблем с работоспособностью игр на них нет — все, что нормально работает на десктопах с Radeon, пойдет и на ультрабуках с Ryzen, пусть и с худшей производительностью.
В итоге можно смело сказать, что Tiger Lake с iGPU Xe — это прорыв года для Intel: компания смогла как минимум очень сильно сократить разрыв с Ryzen 4000U и Vega. А с учетом того, что в этом году скорее всего будут выпущены десктопные видеокарты Intel на той же архитектуре Xe, уйдут и проблемы с драйверами: это будет уже достаточно мощная графика, и создатели игр и различного софта разумеется станут адаптировать под нее свой софт.
И, конечно, просто нельзя не сказать пару слов про первую за долгое время дискретную видеокарту от Intel. Называется она Iris Xe MAX и выпустили ее явно для галочки. Посудите сами: она имеет 96 вычислительных блоков, как и топовая интегрированная Xe, и имеет 4 ГБ собственной LPDDR4 памяти — интегрированное решение использует ОЗУ с аналогичной скоростью работы. Как итог, ее уровень производительности лишь на несколько процентов выше, чем у iGPU, из-за чуть более высоких частот.
Разницы между дискретной Xe MAX и интегрированной Xe почти нет, что делает первую практически бессмысленной.
Но самое забавное то, что ставится такая дискретная Xe MAX пока что только в пару с процессорами Tiger Lake, которые имеют аналогичные iGPU. Смысл такого решения понять сложно: да, в некоторых задачах эти две видеокарты могут работать вместе (аналог Nvidia SLI), давая некоторый буст производительности, но в целом в играх или при той же обработке видео работать будет лишь одна из них. Поэтому пока что дискретные видеокарты Nvidia линейки MX выглядят в ультрабуках предпочтительнее, и у Intel получился первый блин комом.
Мобильные видеокарты AMD есть — ноутбуков с ними нет
Компания AMD уже много лет оказывается между двух огней: с одной стороны, ей нужно воевать с Intel на рынке процессоров, с другой стороны — не уступать Nvidia на рынке видеокарт. В итоге, выпустив отличные Ryzen и Radeon RX 5000 и 6000, компания полностью упустила рынок мобильной графики.
Посудите сами — еще весной этого года AMD выпустила неплохую линейку мобильных видеокарт RX 5000M. По сути компания пошла по пути Nvidia: это были слегка урезанные версии десктопных решений, и в теории топовая RX 5700M должна была выступать на уровне мобильной RTX 2070. Неплохо? Еще бы. Чисто теоретически. Почему так? Да потому что я смог найти только один ноутбук с такой графикой: не самый обычный Alienware с десктопным процессором. В продаже его уже нет, тестов тоже нет. С чуть более слабой RX 5600M я смог найти целых два ноутбука Dell и их тесты — видеокарта в среднем выступает на уровне мобильной GTX 1660 Ti. В случае с RX 5500M нашлось аж три ноутбуков MSI — сия графика выступает на уровне GTX 1650 Ti.
И, для понимания: на различных RTX 2070 в продаже есть больше сотни различных ноутбуков. То есть расписывать возможности дискретной графики AMD я просто смысла не вижу — те жалкие единичные ноутбуки с ней в продаже в СНГ найти проблематично, и едва ли что-то изменится. По сути, единственным массовым решением с новыми GPU AMD является 16" MacBook Pro — в нем используются Pro-версии RX 5300M, 5500M и 5600M.
Если не брать MacBook, в российской рознице есть только один ноутбук с RX 5500M. И то переоцененный и работающий на достаточно старом CPU.
Изменится ли что-то в будущем? Далеко не факт. Если мы уже знаем, что линейка RTX 3000 точно попадет в ноутбуки, пусть и в урезанном виде, то о мобильных Radeon RX 6000 не слышно ничего. И это скорее плохо, чем хорошо: оставшись на рынке ноутбуков в гордом одиночестве, Nvidia творит здесь все что ей душе угодно — об этом поговорим ниже.
Однако лучик света для AMD все же есть в ультрабуках, где интегрированная Vega показывает хорошие результаты. Собственно, как я уже писал выше, «красные» всегда были сильны при создании APU, поэтому и не удивительно, что мобильные Ryzen 4000U показывают неплохие результаты в играх. Ситуация здесь аналогична с Intel Xe: большинство современных ААА-проектов запускаются и хорошо работают в 720p на низких настройках графики, в играх старее или проще можно замахнуться и на FHD. При этом проблем с драйверами нет. Конечно, это не значит, что нужно брать ультрабуки с Ryzen 4000U для игр, но теперь поиграть вечерком на килограммовом лэптопе в тот же Ведьмак 3 с хорошими настройками графики — вполне себе реальная возможность.
У Nvidia не все SUPER
До осени этого года, пока AMD не выпустила мощные видеокарты Radeon RX 6000, компания Nvidia чувствовала себя на рынке десктопов и ноутбуков вполне вольготно: еще бы, лучшие решения «красных» находились лишь на уровне середнячков «зеленых», поэтому именно создатели «RTX on» были королями игровых видеокарт. Но, разумеется, маркетологи компании в любом случае не спали: раз AMD выпускает интересные видеокарты только в базовом и среднем ценовом сегменте, значит нужно выпустить максимальное количество своих видеокарт в них же, чтобы не отдать долю рынка конкуренту.
Так и родилась линейка RTX 2000 SUPER. Большая часть ее представителей была абсолютно бессмысленна: например, разница между RTX 2080 и 2080 SUPER не превышает 5-7%, что просто смешно и попросту не заметно в играх или рабочих задачах. Да, интересные решения в этой линейке есть, но их мало: так, например, GTX 1650 Super оказывается ощутимо, на более чем 20%, быстрее GTX 1650, а RTX 2060 Super получила 8 ГБ видеопамяти вместо 6 ГБ у обычной версии.
6% разницы между RTX 2080 и 2080 Super сложно будет заметить даже в бенчмарках, не говоря уже про игры.
В итоге там, где у AMD только 4 видеокарты — RX 5500 XT, RX 5600, RX 5700 и RX 5700 XT, Nvidia наплодила аж 11 (!!) штук от GTX 1650 до RTX 2080 Super. И в ноутбуках компания решила поступить также, представив линейку Super Mobile весной прошлого года.
Только вот незадача: если в десктопах действия маркетологов были понятны, то вот в ноутбуках они абсолютно не нужны: как я уже писал выше, ноутбуков с дискретными видеокартами AMD просто минимум, и расширять линейку RTX 2000 в лэптопах не было никакого смысла. Но самое худшее здесь далеко не это: опять же, в десктопах можно найти интересные по цене-производительности варианты из новой линейки. В ноутбуках все куда сложнее.
Дело в том, что условная RTX 2070 в ноутбуке может существовать в двух основных вариантах: Max-Q и Max-P. В первом случае у нее сильно зарезаны частоты и теплопакет, так что в итоге она греется меньше, но и работает медленнее, зато поставить ее можно даже в «игровые ультрабуки». В случае с Max-P у видеокарты наоборот относительно высокие частоты и теплопакет, и разница в производительности с десктопным вариантом не такая уж и большая (в случае с игровыми «гробами» весом в 5 кг она может быть и вовсе нулевой).
И в чем же проблема, спросите вы? Да в том, что «дизайны» Max-Q и Max-P не заданы жестко и могут гибко настраиваться производителем каждого ноутбука. Более того, Nvidia теперь не обязывает указывать дизайны в названии видеокарты. В результате вы можете купить ноутбук с RTX 2080, которая на деле будет максимально урезанным вариантом Max-Q (с родной частотой в 740 МГц против 1520 у десктопной версии), и получить итоговый FPS в играх на уровне десктопной RTX 2060! А может быть и наоборот: RTX 2060 в максимальной версии Max-P вполне может обгонять и некоторые RTX 2070 Max-Q.
Nvidia RTX 2070 Super всего на 5% слабее RTX 2080 Super Max-Q. При этом RTX 2080 Super оказывается более чем на треть быстрее урезанной версии.
В итоге точная версия видеокарты Nvidia RTX в ноутбуке не говорит... совсем ни о чем. Чтобы понять ее уровень производительности, нужно в обязательном порядке смотреть тесты конкретно интересного вам лэптопа. А теперь представьте, что Nvidia «бухнула» в эту вакханалию еще и версии Super, которые и в десктопах-то частенько отличаются от обычных всего на единицы процентов. Как итог, теперь RTX 2080 Super Max-Q может быть медленнее RTX 2060 Max-P, а RTX 2060 Super Max-P догонять RTX 2070 Max-Q.
Короче говоря, не побоюсь этого слова, из-за отсутствия толком конкуренции Nvidia устроила на рынке ноутбуков просто трэш: формально есть 12 (!!!) различных мобильных RTX 2000, разница между которыми может быть абсолютно любой от нулевой до почти двукратной. Как итог, повторю еще раз: если вы собираетесь купить себе игровой ноутбук, внимательным образом изучайте именно его тесты в играх — другие лэптопы с вроде бы такой же графикой могут давать абсолютно иной уровень производительности.
Но, если все же абстрагироваться от этой неразберихи, можно сказать, что мобильные RTX 2000 получились достаточно годные. Посудите сами: с одной стороны, существует 60-ваттная RTX 2060 Max-Q, которую можно ставить буквально в ультрабуки. При этом ее производительности вполне хватает, чтобы играть в FHD на высоких настройках графики в большинство игр, и временами даже на трассировку лучей (при включенном сглаживании DLSS) замахиваться. С другой стороны, есть RTX 2080 Super Max-P с теплопакетом уже 200 Вт, которая отстает от десктопного собрата буквально на 5-7%. И с учетом того, что между этими версиями есть пара десятков градаций производительности — подобрать идеальный для вас вариант можно без проблем.
С топовой мобильной графикой разобрались — перейдем к более простой, которая ставится в мощные ультрабуки. Здесь видеокарты Nvidia всегда находились в щекотливой ситуации: с одной стороны, нужно быть ощутимо быстрее интегрированной графики. С другой стороны, при этом нужно иметь низкий теплопакет, чтобы такие GPU могли ставиться в ультрабуки. В итоге за этот год компания целых два раза обновила линейку ультрабучных видеокарт MX, выпустив как MX330 и MX350, так и MX450.
В Cyberpunk 2077 теперь можно поиграть даже на ультрабуке.
Первые две — это старые добрые «огрызки», построенные уже на достаточно немолодой по современным меркам архитектуре Pascal (GTX 1000). MX330 представляет собой по сути копию MX150 и MX250, то есть это мобильный вариант GT 1030, так что ожидать от такой видеокарты в 2021 году многого не стоит: комфортно поиграть на ней можно лишь в хиты 2017-18 годов и ранее, тот же Cyberpunk 2077 выдаст слайд-шоу на минимальных настройках графики в HD.
Nvidia MX350 уже интереснее — по сути это GTX 1050 с урезанной шиной памяти и теплопакетом в 25 Вт вместо 40. Как итог, она на 15-20% быстрее MX330, но все еще для современных игр ее не хватит. А вот Nvidia MX450, представленная буквально пару месяцев назад, можно действительно назвать новинкой: эта видеокарта базируется на архитектуре Turing (RTX 2000), умеет работать с новой GDDR6 памятью и является по сути опять же урезанной по шине и теплопакету GTX 1650.
В итоге MX450 является очень интересной ультрабучной видеокартой, как когда-то MX150: она позволяет поиграть во все современные ААА-проекты, пусть и на низких настройках графики в HD: ей покоряется даже Cyberpunk 2077, который практически не играбелен на интегрированных видеокартах AMD или Intel. Но, разумеется, ставится такая видеокарта будет лишь в достаточно дорогие ультрабуки.
Что нас ждет впереди?
Буквально через пару дней на CES 2021 компания Nvidia представит мобильную линейку RTX 3000, которая в скором времени появится в игровых ноутбуках. И, возможно, это будет самый дешевый способ получить RTX 3080, которую в продаже по адекватной цене не найти (спасибо майнингу, наложившемуся на дефицит).
Слитые в интернет спецификации мобильных RTX 3000. По ним можно предположить, что RTX 3080 Mobile будет выступать приблизительно на уровне десктопной RTX 3070, зато сможет предложить ощутимо больше памяти — аж 16 ГБ.
Также, возможно, в этом году Intel расширит свою линейку дискретных GPU более мощными решениями, чем «интегрированная» Iris Xe MAX — разумеется, ожидать сразу конкурента RTX 3090 точно не стоит, но если новая графика сможет побороться с той же MX450 от Nvidia, это будет победой.
Что касается AMD, то тут все совсем грустно: если в десктопном сегменте RX 6000 еще способны навязать конкуренцию RTX 3000, то про мобильные версии этих видеокарт нет даже слухов. Вполне возможно, компания считает сегмент игровых ноутбуков не столь важным для себя, как рынок процессоров и десктопных видеокарт? Будущее покажет.
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Они десктопный спрос удовлетворить не могут. В итоге карт нет, цены улетели в космос. :D
Более того, те же RTX 3090 уже свободно доступны по нормальным ценам, ибо майнить на них невыгодно. Так что скорее всего мобильных RTX 3000 будет достаточно много, ибо на ноутбуках опять же никто не майнит, и игровые лэптопы высокого уровня покупают не очень активно.
Кажите, стоит ли переплачивать за радеон про 5500м или взять 5300м?