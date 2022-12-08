Apple iPhone Pixel 7 Pro Итоги года

Итоги года: лучшие флагманские смартфоны 2022 по версии iGuides

Олег

На дворе декабрь, и мы продолжаем подводить итоги года в IT-индустрии. Первая часть про смарт-часы была вот здесь, вторая про среднебюджетные смартфоны — здесь, а сегодня — топ флагманских смартфонов текущего года.

Huawei Mate 50 Pro

Mate 50 Pro

Начнем с новинки от в некотором смысле скандального китайского бренда Huawei: ребята в довольно жестких условиях санкций очень стараются и выпускают действительно достойные устройства. Mate 50 Pro это действительно большой смартфон — 6,74 дюйма — который буквально под завязку набит технологиями. Да, в 2022 году «флагман» стал синонимом «лопатофона». Привыкаем.

OLED-дисплей этого китайского дракона получил разрешение 2616х1212 с достойными, но не запредельными 428 ppi и частотой обновления изображения 120 Гц. «Под капотом» скрывается свежий Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, памяти — 8 Гб оперативной и 256 либо 512 внутренней. Есть слот для двух nano-SIM, ИК-порт для управления техникой и NFC для бесконтактной оплаты через Mir Pay. Аккумулятор — 4700 мАч. 

Mate 50 Pro

Huawei наделила Mate 50 Pro несколькими отличительными фишками. Во-первых, в оранжевой версии используется особое закаленное стекло Kunlun Glass — китайские блогеры швыряли смартфон по лестнице, кололи дисплеем грецкие орехи и прочими способами истязали устройство, но стекло не разбили. А вот белорусский блогер ProTech получил скол и трещины на дисплее с одного падения. Раз на раз не приходится.

Другая фишка Mate 50 Pro — изменяемая диафрагма камеры (которых тут три). Владелец может буквально в ручном режиме приоткрывать (или наоборот) диафрагму, чтобы получить больше или меньше света. Таких смартфонов очень немного на рынке, так что функция стоит вашего внимания. 

Mate 50 Pro

И наконец — здесь есть настоящий Face ID. Да, эта странная «челка» не случайна, разработчики разместили в ней обвязку датчиков для распознавания по лицу. Это аналог Face ID от Apple и безопасность на уровне. Но и классический сканер пальца под экраном тоже в наличии.

В целом смартфон получился хороший, но немного спорный. Дисплей-водопад понравится не всем, eSIM не завезли, и новая реальность для Huawei — нет сервисов Google. Жить без них можно, но зачем? Каждый ответит для себя сам.

Xiaomi 12S Ultra

12S Ultra

Не покидая Китай, взглянем еще на один флагман 2022 года — теперь от Xiaomi. Компания давно вышла из амплуа «топ а свои деньги» и несколько лет смело берет и делает нафаршированные смартфоны задорого.

Xiaomi 12S Ultra тоже большой: диагональ AMOLED-дисплея составляет 6,73 дюйма, экран поддерживает энергосберегающую технологию LTPO2 и обладает QHD+ разрешением с 522 ppi. Картинка на таком экране смотрится как живая. Частота обновления изображения в 120 Гц здесь тоже есть. 

12S Ultra

Девайс работает на том же самом Snapdragon 8+ Gen 1 и предлагается с вариантами памяти 8/256 Гб и 12/512 Гб. Поддерживаются две физические nano-SIM, а вот без eSIM нам предлагают перебиться. Конечно же, есть NFC, ИК-порт, сканер отпечатка пальца под экраном.

Тройной модуль камеры получил дюймовый сенсор, фазовый автофокус, разрешение 50+48+48 Мп и 3D-TOF сенсор глубины. Апертура — ƒ/1,9. Фронтальная камера на 32 Мп. Смартфон питается от аккумулятора емкостью 4860 мАч.

Блок камер здесь оформлен очень стильно: большой черный круг с лаконично вписанными в него объективами и вспышкой. Смотрится всё это современно и красиво, а задняя крышка «под кожу» завершает композицию. Спереди это типичный современный прямоугольник с минимальными рамками и вписанной в дисплей фронтальной камерой. 

12S Ultra

Каких-то выраженных недостатков у смартфона не наблюдается. Xiaomi 12S Ultra — это отличный сбалансированный девайс с качественным дисплеем и современной камерой. Если конечно вы не против отдать за китайский смартфон больше тысячи долларов.

iPhone 14 Pro Max

iPhone 14 Pro Max

Вряд ли этот рейтинг мог обойтись без него — самого флагманского айфона 2022 года. Свежий iPhone 14 Pro Max был представлен в сентябре и автоматически попал в виш-лист миллионов людей. Вот здесь у нас есть его классный обзор. 

Дисплей этого стильного здоровяка — OLED 6,7’’ разрешением 2796х1290 и 460 ppi. Адаптивная частота обновления изображения от 1 до 120 Гц, яркость до 2000 нит, теперь в наличии даже Always-on Display (не удивляйтесь, в мире Apple это революция). 

iPhone 14 Pro Max

Внутри у смартфона новейший чип Apple A16, выполенный по 4-нм техпроцессу, 6 Гб оперативной памяти и четыре варианта постоянной — 128, 256, 512 Гб и 1 ТБ. Существует три версии смартфона: Dual nano-SIM, Dual eSIM и nanoSIM+eSIM, каждый выберет то что ему удобней. Аккумулятор емкостью 4323 мАч обеспечивает стандартные для «лопатофона» 1-2 дня автономности в зависимости от задач. NFC есть, но россиянам это больше не интересно.

В 2022 году iPhone впервые в истории оснастили 48 Мп-модулем с тремя объективами и 3D-сенсором LiDAR (малополезным на текущий момент). Апертура ƒ/1,9 позволяет делать очень светлые снимки, а топовый SoC — быстро и достойно их обрабатывать. В целом фото- и видеосъемка на iPhone 14 Pro Max находится на уровне; разумеется, снимки можно сравнивать с другими флагманами и прилежно придираться к деталям, но сама по себе эта камера удовлетворит подавляющее большинство пользователей. 

iPhone 14 Pro Max

Особой фишкой iPhone 14 Pro и Pro Max стал новый элемент на дисплее — Dynamic Island. Apple оригинально обыграла вырез под «фронталку» и модуль Face ID, не пытаясь его скрыть, а наоборот, акцентировав на нем внимание. «Островок» довольно практичен и смотрится свежо и оригинально. Со временем его «полезность» будет расти — по мере адаптации стороннего софта.

Для любителей флагманов Apple существует лишь один смартфон на свете — и это iPhone 14 Pro Max. Поэтому сравнивать его с остальными не имеет особого смысла, как и вспоминать про устаревший Lightning или медленную «быструю» зарядку. Если вы любите iOS и привыкли покупать самое лучшее — это ваш выбор. 

Samsung Galaxy S22 Ultra

Galaxy S22 Ultra

Прошло пару лет с того момента, как Samsung упразднила линейку Note, совместив её с флагманскими девайсами серии S. Теперь каждая новая S-модель — это не только смартфон, но и записная книжка.

Samsung Galaxy S22 Ultra получил самый большой дисплей в нашем топе — AMOLED-матрица диагональю 6,8 дюйма с разрешением 3088х1440 и 500 ppi не может не понравиться. Конечно же, не обошлось без 120 Гц, они здесь адаптивные и экономят заряд аккумулятора. Присутствует полноценный NFC для оплаты Mir Pay или Samsung Pay, поддерживаются две физические nano-SIM, при этом eSIM в международной версии отсутствует. Аккумулятор емкостью 5000 мАч показывает себя достойно, как и положено флагману. 

Galaxy S22 Ultra

В «сердце» смартфона находится собственная разработка — Samsung Exynos 2200; традиционно, для рынка США доступна версия со Snapdragon 8 Gen 1 (а также комбинацией 1 nano-SIM + eSIM). Памяти предлагается несколько вариантов: 8 либо 12 Гб оперативной и 128/256/512 Гб или 1 ТБ постоянной. Сканер отпечатка пальца встроен под экран — он здесь ультразвуковой.

Несмотря на то, что моду на «экраны-водопады» запустила именно Samsung, в S22 Ultra изгибы не такие уж драматические. Пожалуй, что «водопадоненавистникам» они даже могут прийтись по душе. В целом это прекрасный дисплей, который вобрал в себя все современные технологии.

О камере стоит поговорить особо: здесь установлен четверной модуль с оптической стабилизацией, разрешением 108+10+10+12 Мп и апертурой ƒ/1,8. На выбор доступны широкий, сверширокоугольный, зум и сверхзум-объектив (поддерживают приближение до 10х без снижения качества). Кроме того, основной модуль умеет менять фокусное расстояние, скажем, для более качественных портретов. Доступна даже съемка 8К-видео с частотой 24 кадра в секунду. 

Galaxy S22 Ultra

Подобно тому, как у любителей iOS нет иных вариантов, кроме iPhone, в мире фанатов линейки Note и цифрового стилуса теперь существует лишь флагман Galaxy. Перо S Pen — это безальтернативный инструмент для тех, кому он действительно нужен: работать с текстом при помощи данного аксессуара можно в любой момент и в любом месте системы. Кроме того, теперь он заряжается очень быстро, что несомненно порадует поклонников рукописей.

Южнокорейская компания собрала в своем Galaxy S22 Ultra абсолютно всё, до чего смогла дотянуться: пожалуй, нет такой технологии, которую в нем не получится найти. Даже если обычный пользователь не будет пользоваться всеми фишками устройства, он всё равно отчетливо понимает, за что отдает свои кровные. Это важно в условиях перманентного мирового кризиса.

Google Pixel 7 Pro

Pixel 7 Pro

Завершаем подборку «айфоном в мире андроида» — флагманской новинкой от Google. Свежий Pixel 7 Pro является идейным и дизайнерским преемником крайне удачной линейки Pixel 6, благодаря которой весь мир вспомнил о существовании «гуглофонов». Что нам может предложить топ от самого популярного поисковика?

Традиционно, самый крутой равно самый большой, и Google Pixel 7 Pro получил дисплей 6,7 дюйма. Он выполнен по технологии LTPO AMOLED, имеет QHD+ разрешение 3120x1440 и неземные 512 ppi, а также умеет автоматически менять частоту обновления изображения от 1 до 120 Гц, что неплохо экономит заряд аккумулятора. Стоит ли вспоминать по NFC — конечно, он тут есть, и он полноценный; смартфон оснащен слотом nano-SIM + eSIM и ультразвуковым сканером отпечатка пальца под дисплеем. Аккумулятор емкостью 5000 мАч не ударит в грязь лицом перед конкурентами. 

Pixel 7 Pro

«Железо» в этом смартфоне интересно тем, что он работает на фирменном чипе от Google — Tensor 2. О нем известно не очень много, но в линейке Pixel 6 первое поколение Tensor показало себя просто отлично. Покупателю доступно на выбор 8 либо 12 Гб оперативной памяти и 128/256/512 Гб постоянной.

Что касается камеры, то о ней в смартфонах Pixel ходят легенды — главным образом благодаря фирменной софтверной обработке. В Pixel 7 Pro установлен тройной модуль: широкий на 50 Мп с апертурой ƒ/1,8; ультраширокий на 12 Мп с ƒ/2,2 и телефотомодуль для пятикратного оптического приближения. Камера умеет снимать 4К-видео. Многие блогеры и эксперты называют Pixel 7 Pro либо самым лучшим камерофоном, либо одним из лучших. На деле у каждого из нашего топа есть свои преимущества, но как минимум можно не сомневаться — плохих снимков Pixel 7 Pro себе точно не позволяет. 

Pixel 7 Pro

Главное, ради чего берут смартфоны Pixel — так называемый «чистый» Android. На Pixel 7 Pro установлен Android 13 без каких-либо оболочек, редизайна визуала или лишнего софта. Здеcь Android выглядит таким, каким его задумывала Google, а хорошо это или плохо — решает покупатель. Однако фирменная оптимизация делает свое дело: интерфейс летает, лаги и глюки минимальны, а те, что есть, фиксятся обновлениями в рекордные сроки. А еще все смартфоны Pixel гарантированно получают новый Android в течение нескольких лет.

Если вы вдруг захотели перейти с iPhone на Android — Pixel 7 Pro станет отличным вариантом. Многие считают его лучшим смартфоном на Android, и, пожалуй, с некоторыми оговорками, в этом утверждении действительно что-то есть. 


А какой флагман больше всего нравится вам? Проголосуйте в нашем Telegram-канале, и в конце месяца мы опубликуем результаты. 

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Комментарии

+4
Redstaf
Опять Калоев кузя хрень печатает ))))))
32 минуты назад
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+4
Redstaf
Калоед кузя )))))
31 минуту назад
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