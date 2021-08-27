





Социальная сеть «ВКонтакте» анонсировала изменения, которые затронут её музыкальный раздел с 30 августа. Условия станут хуже для тех, у кого нет подписки VK Combo, а подписчикам будут предоставлены дополнительные преимущества, которых не было ранее.Слушать музыку без подписки можно как и прежде как угодно долго, но только в двух случаях — на компьютере или через мобильное приложение, но только с включенным экраном. Фоновое воспроизведение музыки на смартфоне больше недоступно (хотя и раньше для него был установлен заградительный лимит — 30 минут в сутки).После оформления подписки это ограничение исчезает. Также отключается реклама и появляется возможность скачивать треки для прослушивания без интернета. Кроме того, подписка VK Combo предоставляет доступ к фильмам и сериалам в сервисе Wink, расширенное место в «Облаке Mail.ru», а также скидки и различные бонусы в «Ситимобиле», «Литресе», Delivery Club и «Самокате».Стоимость подписки VK Combo будет снижена, но временно: на первые полгода её можно будет оформить по цене 75 рублей в месяц (вместо 169 рублей). Снижение цены предусмотрено только для новых подписчиков, а для тех, у кого подписка уже действует, цена останется прежней.