«ВКонтакте» анонсировала свое приложения для умных часов на базе Harmony OS. Среди прочего, оно позволит отвечать на сообщения прямо с запястья. Об этом рассказало издание «ТАСС» со ссылкой на представителя «ВК».
Новое приложение даст возможность пользователям отправлять текстовые и голосовые сообщения, а также отправлять картинки. Само собой, речь идет о фирменном мессенджере «ВКонтакте». Пресс-служба отметила, что приложение позволит «общаться со своими друзьями и коллегами «на ходу» — во время покупок, занятий спортом или в бизнес-поездках; при этом все уведомления будут сразу появляться на экране — ни одна важная новость не останется без внимания».
Приложение станет доступно пользователям часов с Harmony OS «уже в этом году». А к концу лета «ВКонтакте» внедрит в него еще несколько функций; в частности появится возможность быстро управлять музыкой из соцсети — включать и переключать треки, а также сразу делиться ими с друзьями. Позже приложение обзаведется интеграцией с другими сервисами из экосистемы «ВК»; по словам представителя компании, «с суперприложением VK [на смарт-часах] пользователь сможет решать различные повседневные задачи, не покидая платформу: совершать покупки, подбирать жилье и работу, смотреть расписание матчей. Новое приложение для носимых устройств поможет не пропустить старт видеотрансляции, прибытие такси или курьера».
Ранее Huawei анонсировала собственную операционную систему — Harmony OS. Она будет доступна в виде апдейта для большинства уже выпущенных смартфонов компании, а первым новым устройством на этой ОС станут смарт-часы Huawei Watch 3. Еще раньше мы рассказали, что Google и Samsung объединились, чтобы создать из Wear OS и Tizen одну общую операционную систему — в том числе и для носимой электроники.
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