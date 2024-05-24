К VK Fest в Санкт-Петербурге присоединились Дима Билан, MACAN и 10AGE

Самый популярный фестиваль страны расширил список музыкантов, которые выступят в Санкт-Петербурге и Москве.В Парке 300-летия Санкт-Петербурга 29 июня на Синей сцене выступит поп-звезда Дима Билан. На следующий день, 30 июня, на эту сцену выйдет хип-хоп-исполнитель MACAN. На Белой сцене свои треки после долгого творческого перерыва исполнит рэпер 10AGE. Артисты LOVV66, «тринадцать карат» и R’n’B-исполнитель By Индия присоединятся к фестивалю в Москве и Санкт-Петербурге. На Синей сцене московского фестиваля выступит поп-исполнитель и танцор NILETTO, на Белой — казахстанский артист The Limba.Гостей фестиваля ждут и другие громкие имена на музыкальных сценах — список артистов будет расширяться.Ранее VK Fest объявил лайнап фестиваля в Санкт-Петербурге. В список вошли Баста, МОТ, Элджей, OG Buda + MAYOT, XOLIDAYBOY, Ева Польна, Xcho, Юля Паршута, 25/17, «Три дня дождя», «Каспийский Груз», Тося Чайкина, ATI ETHNICA, Pompeya, Минаева и десятки других артистов. В Москве среди исполнителей — CREAM SODA, HammAli & Navai, Mary Gu, Тимати, Мари Краймбрери, Dabro, XOLIDAYBOY, Ева Польна, «Моя Мишель» и другие.