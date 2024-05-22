10 интересных фактов о VK Fest

Совсем скоро состоится ежегодный VK Fest. Он пройдет с 1 июня по 14 июля и охватит пять городов России: Москву, Санкт-Петербург, Уфу, Красноярск и Сириус(Сочи). По такому поводу мы собрали несколько любопытных фактов из истории фестиваля, о которых вы могли не знать.
VK Fest — это праздник для всех
В 2023 году создатели фестиваля сделали все, чтобы как можно больше людей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья смогли ощутить каждую торжественную нотку лета. Площадки на местах проведения сделали доступными для гостей на инвалидных колясках, сайт фестиваля адаптировали для незрячих людей, а онлайн-трансляцию перевели на язык жестов.
У VK Fest нет единого формата. И это хорошо
Пока большинство фестивалей придерживается строго выбранной тематике, VK Fest делает акцент на разнообразии. Здесь объединяются люди всех возрастов и увлечений. В то же время, это традиционное мероприятие, где можно весело провести время всей семьей.
«Считается, что правильно делать продукт, который посвящен чему-то одному, — фестиваль инноваций, еды или определенного жанра музыки. Но мы сделали фестиваль всего, отталкиваясь от концепции самой соцсети», — рассказывает один из создателей VK Fest.
VK Fest мог быть свободной от интернета зоной
Такую идею выдвигали на заре создания фестиваля. Концепция заключалась в том, чтобы на время ивента люди перестали сидеть в интернете и могли насладиться общением. Для этого предлагалось, оставить гаджеты дома. В итоге создатели нашли альтернативу и все интересы, представленные в соцсети, были воссозданы в живом формате.
В период пандемии трансляция VK Fest набрала 280 млн. просмотров
В 2020 году планы на проведение фестиваля нарушились. Мероприятие сначала сдвинули по датам, а потом и вовсе перенесли в онлайн. Вместо привычных двух дней, праздник с выступлением звезд длился неделю. За трансляциями следили не только жители России и стран СНГ, но и США, Австралии, Новой Зеландии, Таиланда, Японии, Ямайки и даже Северной Кореи. Всего набралось 41 миллион зрителей из 203 стран. А общее количество просмотров перевалило за 280 миллионов.
VK Fest проходил даже на родине Дедушки Мороза
В 2021 году состоялся первый зимний VK Fest. Поскольку коронавирус все еще бушевал в тот период, а летнее выступление перенесли на следующий год, фестиваль снова провели в онлайн-формате. Трансляцию приурочили к новогодним праздникам со 2 по 6 января. Свыше 40 участников выступали из разных городов, среди которых оказался Великий Устюг. Как известно, там проживает Дед Мороз.
VK Fest умеет создать настроение
Последние два года в Москве и Санкт-Петербурге, перед началом фестиваля проходят pre-party с участием популярных блогеров, диджеев и артиcтов. И 2024 год не станет исключением. Самое приятное, что прийти на выступление звезд можно совершенно бесплатно. Посмотрим какие вечеринки для нас приготовил VK Fest на этот раз.
Самое тихое место на фестивале
VK Fest — событие весьма шумное. Особенно, когда на сцене один за другим зажигают знаменитости. Но и в такие моменты было место, где можно просто сесть и послушать тишину. Кабинку VK Звонков «Тихое место» изолировали от внешнего гула. Там можно созвониться с близкими в спокойной обстановке, немного охладиться под кондиционером и просто перевести дух. Надеемся, что в этом году зону оставят, ведь так иногда важно перезарядить батарейку веселья.
VK Fest — негласный фестиваль шавермы
Помимо разнообразных активностей и развлечений, на фестивале есть зона фуд-корта для тех, кто сильно проголодался. Подкрепиться чем-то вкусненьким не составит труда, поскольку выбор гастрономических изысков всегда довольно широк. Однако одним из самых популярных блюд стала шаверма. Тут ее ценят, любят и готовит чуть ли не каждый второй мини-ресторан на свой лад. Найдется все — от фалафеля в лаваше до экзотических начинок с красной рыбой.
На VK Fest можно встретить инопланетянина
Конечно, не того что прибыл из космоса, но близко. Создатели мемного паблика 4ch стабильно катают на фестиваль своего главного маскота Зему Великолепного. К слову, он еще и админом успевает быть. Пройти мимо него сложно, персонаж выглядит как довольно фактурный (хоть и стереотипный) представитель внеземной расы.
Фестиваль расширяется
В следующем году VK Fest отметит свой 10-летний юбилей. С 2015 года изменилось многое: фестиваль «ВКонтакте» переименовали в VK Fest, теперь посетить ивент можно в пяти городах страны, а желающих уловить самый яркий момент лета прибавилось с 50 до 200 тысяч человек. По традиции организаторы приготовили для нас свежий лайнап участников и готовы подарить неповторимую атмосферу веселья и непринужденности.