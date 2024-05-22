10 интересных фактов о VK Fest

VK Fest — это праздник для всех

У VK Fest нет единого формата. И это хорошо

«Считается, что правильно делать продукт, который посвящен чему-то одному, — фестиваль инноваций, еды или определенного жанра музыки. Но мы сделали фестиваль всего, отталкиваясь от концепции самой соцсети», — рассказывает один из создателей VK Fest.



VK Fest мог быть свободной от интернета зоной

В период пандемии трансляция VK Fest набрала 280 млн. просмотров

VK Fest проходил даже на родине Дедушки Мороза

VK Fest умеет создать настроение

Самое тихое место на фестивале

VK Fest — негласный фестиваль шавермы

На VK Fest можно встретить инопланетянина

Фестиваль расширяется

Совсем скоро состоится ежегодный VK Fest. Он пройдет с 1 июня по 14 июля и охватит пять городов России: Москву, Санкт-Петербург, Уфу, Красноярск и Сириус(Сочи). По такому поводу мы собрали несколько любопытных фактов из истории фестиваля, о которых вы могли не знать.В 2023 году создатели фестиваля сделали все, чтобы как можно больше людей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья смогли ощутить каждую торжественную нотку лета. Площадки на местах проведения сделали доступными для гостей на инвалидных колясках, сайт фестиваля адаптировали для незрячих людей, а онлайн-трансляцию перевели на язык жестов.Пока большинство фестивалей придерживается строго выбранной тематике, VK Fest делает акцент на разнообразии. Здесь объединяются люди всех возрастов и увлечений. В то же время, это традиционное мероприятие, где можно весело провести время всей семьей.Такую идею выдвигали на заре создания фестиваля. Концепция заключалась в том, чтобы на время ивента люди перестали сидеть в интернете и могли насладиться общением. Для этого предлагалось, оставить гаджеты дома. В итоге создатели нашли альтернативу и все интересы, представленные в соцсети, были воссозданы в живом формате.В 2020 году планы на проведение фестиваля нарушились. Мероприятие сначала сдвинули по датам, а потом и вовсе перенесли в онлайн. Вместо привычных двух дней, праздник с выступлением звезд длился неделю. За трансляциями следили не только жители России и стран СНГ, но и США, Австралии, Новой Зеландии, Таиланда, Японии, Ямайки и даже Северной Кореи. Всего набралось 41 миллион зрителей из 203 стран. А общее количество просмотров перевалило за 280 миллионов.В 2021 году состоялся первый зимний VK Fest. Поскольку коронавирус все еще бушевал в тот период, а летнее выступление перенесли на следующий год, фестиваль снова провели в онлайн-формате. Трансляцию приурочили к новогодним праздникам со 2 по 6 января. Свыше 40 участников выступали из разных городов, среди которых оказался Великий Устюг. Как известно, там проживает Дед Мороз.Последние два года в Москве и Санкт-Петербурге, перед началом фестиваля проходят pre-party с участием популярных блогеров, диджеев и артиcтов. И 2024 год не станет исключением. Самое приятное, что прийти на выступление звезд можно совершенно бесплатно. Посмотрим какие вечеринки для нас приготовил VK Fest на этот раз.VK Fest — событие весьма шумное. Особенно, когда на сцене один за другим зажигают знаменитости. Но и в такие моменты было место, где можно просто сесть и послушать тишину. Кабинку VK Звонков «Тихое место» изолировали от внешнего гула. Там можно созвониться с близкими в спокойной обстановке, немного охладиться под кондиционером и просто перевести дух. Надеемся, что в этом году зону оставят, ведь так иногда важно перезарядить батарейку веселья.Помимо разнообразных активностей и развлечений, на фестивале есть зона фуд-корта для тех, кто сильно проголодался. Подкрепиться чем-то вкусненьким не составит труда, поскольку выбор гастрономических изысков всегда довольно широк. Однако одним из самых популярных блюд стала шаверма. Тут ее ценят, любят и готовит чуть ли не каждый второй мини-ресторан на свой лад. Найдется все — от фалафеля в лаваше до экзотических начинок с красной рыбой.Конечно, не того что прибыл из космоса, но близко. Создатели мемного паблика 4ch стабильно катают на фестиваль своего главного маскота Зему Великолепного. К слову, он еще и админом успевает быть. Пройти мимо него сложно, персонаж выглядит как довольно фактурный (хоть и стереотипный) представитель внеземной расы.В следующем году VK Fest отметит свой 10-летний юбилей. С 2015 года изменилось многое: фестиваль «ВКонтакте» переименовали в VK Fest, теперь посетить ивент можно в пяти городах страны, а желающих уловить самый яркий момент лета прибавилось с 50 до 200 тысяч человек. По традиции организаторы приготовили для нас свежий лайнап участников и готовы подарить неповторимую атмосферу веселья и непринужденности.