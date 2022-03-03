Откройте «Настройки» на своем iPhone, iPad или Mac

Нажмите на свое имя и фамилию

Зайдите в «Медиаматериалы и покупки» → «Просмотреть»

Здесь вам нужна строка «Страна или регион»: откройте е и выберите страну на свое усмотрение

На Mac: выберите «Медиаматериалы и покупки» → рядом со своим ФИО «Просмотреть» и в открывшемся окне «Страна или регион»

Далее устройство попросит вас принять соглашение и ввести данные для оплаты: внесение карты можно пропустить, выбрав None, а адрес можно «нагуглить» или найти на карте.

Все цены в App Store изменятся и будут отображаться в валюте выбранной страны либо в долларах США

С покупкой платного приложения могут возникнуть сложности, так как устройство может запросить банковскую карту именно той страны, которую вы выбрали

Если у вас есть активные подписки, которые оформлены через Apple или App Store, устройство не даст вам сменить страну, пока они не истекут.

Количество санкций против России продолжает расти. Кроме того, всё больше компаний накладывают ограничения по своей (?) воле — ранее мы написали про Spotify, Readdle и это только часть списка.В стороне не осталась и Apple: ранее сообщалось, что компания остановила все поставки своих продуктов в Россию, а также ограничила «некоторые сервисы». В частности, у пользователей банков, попавших под санкции, возникают проблемы с Apple Pay, кроме того, некоторые россияне жаловались на кратковременное возникновение ошибок при загрузке софта из App Store.Как мы уже обсуждали ранее, Apple действительно имеет довольно широкие возможности по урезанию функциональности своих устройств. Но можно и немного перестраховаться. Например, если сменить страну обслуживания Apple ID с России на какую-то другую (на ту же Украину, например), то возможные будущие ограничения App Store можно обойти. Кроме того, упомянутая выше Readdle удалила свои приложение из российского App Store, при этом в других странах их можно скачать.