Apple славится рекордными сроками программной поддержки своих продуктов — смартфонов, планшетов, компьютеров и т.д. Получить новую iOS спустя 6 лет после выхода устройства — вполне нормальная практика. Но всё же рано или поздно устройства устаревают окончательно и перестают получать апдейты.
Однако разработчики приложений не стоят на месте и постоянно обновляют свой софт для самых свежих версий iOS и iPadOS. Периодически им приходится отказываться от поддержки более старых ОС, и тогда у владельцев «старичков» появляются проблемы с загрузкой софта на свои гаджеты. Что делать, если хочется установить приложение, но оно требует более новой версии iOS или iPadOS? Есть несколько хитростей.
1. Загрузите более старую версию
Единственным выходом для владельцев старых iPhone и iPad становится установка более старой версии нужной программы, которая еще была совместима с вашей iOS или iPadOS. Однако по умолчанию App Store предлагает только самую свежую версию приложения. Но есть один нюанс — он сработает, если ранее вы уже хотя бы раз загружали это приложение (срок давности не имеет значения). В таком случае рядом с приложением в магазине вы увидите значок «облачко со стрелкой вниз».
- Войдите в свой Apple ID на устройстве со старой iOS/iPadOS
- Найдите в App Store нужное вам приложение
- Нажмите на «облачко со стрелкой»
- Вы увидите баннер «Загрузить последнюю совместимую версию?»
- Соглашайтесь и дождитесь установки приложения.
Но как быть, если вопрос о загрузке последне совместимой версии не появляется? Можно попробовать сделать следующее:
- Откройте App Store
- Войдите в раздел «Покупки» и выберите «Не на этом iPhone/iPad»
- Введите в поиск ваше приложение и нажмите «облачко со стрелкой»
- Подтвердите загрузку более старой версии и дождитесь установки.
Возможна и другая ситуация: на старый iPhone или iPad вам нужно установить приложение, которое ранее вы никогда не устанавливали со своего Apple ID. Тут есть два варианта:
- Войдите со своим Apple ID на устройстве с новейшей iOS/iPadOS (своем или чужом)
- Скачайте приложение на него
- Выйдите из своего аккаунта на чужом устройстве
- Теперь попробуйте проделать шаги 1 или 2 со старого девайса;
- Попросите на время Apple ID своего друга, который уже устанавливал ваше приложение
- Введите чужой Apple ID на свое старое устройство и попробуйте шаги 1 или 2
- Выйдите из чужого Apple ID на своем девайсе.
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