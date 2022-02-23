1. Загрузите более старую версию

Войдите в свой Apple ID на устройстве со старой iOS/iPadOS

Найдите в App Store нужное вам приложение

Нажмите на «облачко со стрелкой»

Вы увидите баннер «Загрузить последнюю совместимую версию?»

Соглашайтесь и дождитесь установки приложения.

2. Раздел «Покупки»

Откройте App Store

Войдите в раздел «Покупки» и выберите «Не на этом iPhone/iPad»

Введите в поиск ваше приложение и нажмите «облачко со стрелкой»

Подтвердите загрузку более старой версии и дождитесь установки.

3. Помощь друга

Войдите со своим Apple ID на устройстве с новейшей iOS/iPadOS (своем или чужом)

Скачайте приложение на него

Выйдите из своего аккаунта на чужом устройстве

Теперь попробуйте проделать шаги 1 или 2 со старого девайса;

Попросите на время Apple ID своего друга, который уже устанавливал ваше приложение

Введите чужой Apple ID на свое старое устройство и попробуйте шаги 1 или 2

Выйдите из чужого Apple ID на своем девайсе.

Apple славится рекордными сроками программной поддержки своих продуктов — смартфонов, планшетов, компьютеров и т.д. Получить новую iOS спустя 6 лет после выхода устройства — вполне нормальная практика. Но всё же рано или поздно устройства устаревают окончательно и перестают получать апдейты.Однако разработчики приложений не стоят на месте и постоянно обновляют свой софт для самых свежих версий iOS и iPadOS. Периодически им приходится отказываться от поддержки более старых ОС, и тогда у владельцев «старичков» появляются проблемы с загрузкой софта на свои гаджеты. Что делать, если хочется установить приложение, но оно требует более новой версии iOS или iPadOS? Есть несколько хитростей.Единственным выходом для владельцев старых iPhone и iPad становится установка более старой версии нужной программы, которая еще была совместима с вашей iOS или iPadOS. Однако по умолчанию App Store предлагает только самую свежую версию приложения. Но есть один нюанс — он сработает, если ранее вы уже хотя бы раз загружали это приложение (срок давности не имеет значения). В таком случае рядом с приложением в магазине вы увидите значок «облачко со стрелкой вниз».Но как быть, если вопрос о загрузке последне совместимой версии не появляется? Можно попробовать сделать следующее:Возможна и другая ситуация: на старый iPhone или iPad вам нужно установить приложение, которое ранее вы никогда не устанавливали со своего Apple ID. Тут есть два варианта: