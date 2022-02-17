Экосистема


Экосистема Apple — это довольно мощный аргумент в пользу «яблочных» устройств. Именно слаженное взаимодействие и синхронизация iPhone, iPad, Mac, Apple TV и других устройств побуждают покупателей приобретать новые девайсы исключительно внутри одного бренда и со временем «обрастать» техникой Apple.

Однако экосистема Apple работает не идеально и не лишена глюков. Кроме того, некоторые отдельные её фишки не нравятся пользователям или неудобны для них. Одной из таких функций может стать ретрансляция звонков и СМС с iPhone на другие ваши устройства.

Apple позволяет владельцам iPhone отвечать на телефонные звонки и СМС с других своих девайсов — с iPad, Mac или iPod. Это может быть довольно удобно, но иногда раздражает: когда, скажем, три «яблочных» устройства рядом начинают «хором» громко звонить, это может действовать на нервы.

Чтобы включить или отключить трансляцию звонков с iPhone на ваш iPad или Mac:
  • Откройте на iPhone «Настройки» → «Телефон»
  • Найдите строку «На других устройствах»
  • Включите/отключите тумблеры рядом с теми девайсами, которые вам нужны.
Чтобы настроить получение СМС:
  • Откройте на iPhone «Настройки» → «Сообщения»
  • Найдите строку «Переадресация»
  • Включите/отключите тумблеры рядом с нужными девайсами.
Готово! Лишние звонки или СМС больше не побеспокоят вас внутри экосистемы Apple.



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