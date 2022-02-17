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Экосистема Apple — это довольно мощный аргумент в пользу «яблочных» устройств. Именно слаженное взаимодействие и синхронизация iPhone, iPad, Mac, Apple TV и других устройств побуждают покупателей приобретать новые девайсы исключительно внутри одного бренда и со временем «обрастать» техникой Apple.Однако экосистема Apple работает не идеально и не лишена глюков. Кроме того, некоторые отдельные её фишки не нравятся пользователям или неудобны для них. Одной из таких функций может стать ретрансляция звонков и СМС с iPhone на другие ваши устройства.Apple позволяет владельцам iPhone отвечать на телефонные звонки и СМС с других своих девайсов — с iPad, Mac или iPod. Это может быть довольно удобно, но иногда раздражает: когда, скажем, три «яблочных» устройства рядом начинают «хором» громко звонить, это может действовать на нервы.Лишние звонки или СМС больше не побеспокоят вас внутри экосистемы Apple.