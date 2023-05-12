Как использовать один номер WhatsApp сразу на нескольких смартфонах

Олег

WA


Мессенджер WhatsApp остается мегапопулярным во всем мире, несмотря на то, что новые удобные функции появляются в нем не так уж быстро (а некоторые до сих пор не появились). Совсем недавно разработчики «зеленого» мессенджера наконец добавили возможность использовать один аккаунт и один телефонный номер сразу на нескольких устройствах.

Функция может быть полезна для тех, кто пользуется двумя смартфонами, или же предпочитает быть на связи везде — на смартфоне, планшете и компьютере. Теперь один и тот же аккаунт WhatsApp можно подключить ко всем своим гаджетам и любой из них будет работать как основное устройство без привязки ко всем остальным.

Алгоритм:
  • Скачайте и установите самую свежую версию WhatsApp на новый смартфон или планшет
  • Запустите приложение, но не вводите свой номер
  • Нажмите кнопку «Связать с существующей учетной записью»
  • На экране появится QR-код
  • Возьмите свой старый девайс и откройте WhatsApp → «Настройки» → «Привязанные устройства»
  • Нажмите на кнопку «Привязать устройство» и отсканируйте QR на новом девайсе.

Готово! После минутного ожидания на новом смартфоне появится доступ к вашей основной учетной записи WhatsApp, а также все ваши чаты. Можно пользоваться. 

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