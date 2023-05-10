Илон Маск публично разнёс WhatsApp. Мессенджер уже ответил



В Twitter-аккаунте Илона Маска появилась немногословная критика в адрес WhatsApp. Мессенджер опубликовал объяснение.



Всё началось с публикации странного бага WhatsApp — разработчик из команды Twitter





Фото: Фаад Дабири



Фоад Дабири, член команды Twitter, написал, что «WhatsApp использует микрофон всю ночь, пока [он] спит». Илон Маск «WhatsApp cannot be trusted», что можно перевести как «WhatsApp нельзя доверять». Любопытно, что баг на текущий момент обнаружили только пользователи Android.



Мессенджер уже поспешил ответить на обвинения. Сделав ретвит поста Дабири, команда WhatsApp

В Twitter-аккаунте Илона Маска появилась немногословная критика в адрес WhatsApp. Мессенджер опубликовал объяснение.Всё началось с публикации странного бага WhatsApp — разработчик из команды Twitter выложил со своего аккаунта скриншот , на котором видны постоянные запросы мессенджера к микрофону смартфона. В этот момент не совершалось звонков или отправки голосовых сообщений, так что подобное поведение WhatsApp вызывает недоумение и даже настораживает.Фоад Дабири, член команды Twitter, написал, что. Илон Маск сделал ретвит этого поста и добавил от себя:, что можно перевести как «WhatsApp нельзя доверять». Любопытно, что баг на текущий момент обнаружили только пользователи Android.Мессенджер уже поспешил ответить на обвинения. Сделав ретвит поста Дабири, команда WhatsApp написала следующее:

«За прошедшие сутки мы связались с инженером Twitter, который опубликовал сообщение о проблеме … . Мы считаем, что это ошибка в Android, которая неправильно отображает информацию в их панели управления конфиденциальностью, и попросили Google провести расследование и устранить ее.»



По сути, WhatsApp переложил всю вину на Android и Google, хотя подобных ошибок с другими мессенджерами пока не наблюдается. После появления объяснения от WhatsApp Маск не удалил свой твит и не дополнял его.