Как настроить включение и выключение компьютера Mac по расписанию

Откройте «Системные настройки» → «Аккумулятор»

Выберите блок «Расписание» в левом столбце

Поставьте галочку «Включать» и выставьте дни и время для автоматического включения

Поставьте вторую галочку, выберите из выпадающего меню нужное действие и задайте для него расписание

Нажмите «Применить».

Откройте «Системные настройки» → «Экономия энергии»

В углу окна кликните на кнопку «Расписание»

Поставьте галочку «Включать» и выставьте дни и время для автоматического включения

Поставьте вторую галочку, выберите из выпадающего меню нужное действие и задайте для него расписание.

Мало кто знает, что macOS умеет включать и выключать компьютер по расписанию. Это может быть крайне полезным, чтобы «разгрузить голову» — не нужно постоянно думать, выключил ли ты компьютер в офисе после окончания работы или ноутбук на ночь, чтобы он не разрядился «в ноль». А с утра гораздо проще сразу сесть за работу и не ждать, когда система загрузится.В этом же разделе можно настроить регулярную перезагрузку Mac, чтобы он работал быстрее стабильнее.