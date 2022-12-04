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Как настроить включение и выключение компьютера Mac по расписанию

Олег

Mac


Мало кто знает, что macOS умеет включать и выключать компьютер по расписанию. Это может быть крайне полезным, чтобы «разгрузить голову» — не нужно постоянно думать, выключил ли ты компьютер в офисе после окончания работы или ноутбук на ночь, чтобы он не разрядился «в ноль». А с утра гораздо проще сразу сесть за работу и не ждать, когда система загрузится.

Чтобы настроить расписание на macOS:
  • Откройте «Системные настройки» → «Аккумулятор»
  • Выберите блок «Расписание» в левом столбце
  • Поставьте галочку «Включать» и выставьте дни и время для автоматического включения
  • Поставьте вторую галочку, выберите из выпадающего меню нужное действие и задайте для него расписание
  • Нажмите «Применить».
Mac
Mac

Если у вас установлена macOS Catalina или старше:
  • Откройте «Системные настройки» → «Экономия энергии»
  • В углу окна кликните на кнопку «Расписание»
  • Поставьте галочку «Включать» и выставьте дни и время для автоматического включения
  • Поставьте вторую галочку, выберите из выпадающего меню нужное действие и задайте для него расписание.
Mac
Mac

В этом же разделе можно настроить регулярную перезагрузку Mac, чтобы он работал быстрее стабильнее. 

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Комментарии

+3
Михаил
Лол, актуальная версия macos — Ventura. Зачем для нее давать инструкцию? Ах да, там же придется лезть в терминал, а это не под силу обычному пользователю, да?!
час назад в 15:04
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