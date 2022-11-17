Как убрать фон с любой фотографии на Mac в два клика

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На протяжении многих лет для удаления фона с фотографии пользователи Mac прибегали к помощи профессиональных редакторов, таких как Adobe Photoshop и Pixelmator Pro, но с релизом macOS Ventura появилась возможность делать это в два клика и без использования стороннего софта.Уникальность этой фичи заключается в том, что весь процесс занимает считаные секунды, а точность обработки напрямую зависит от качества исходного изображения и мощности вашего Mac.Чтобы убрать фон с фотографии в macOS, необходимо открыть изображение в нативном приложении «Просмотр», нажать на меню «Инструменты» на верхней панели и выбрать опцию «Удалить фон».Обратите внимание, что функцию можно запустить одновременным нажатием клавиш Shift+Command+K.Кроме того, вы можете добавить функцию удаления фона в быстрые команды и за раз обрабатывать по несколько фотографий. Для этого откройте «Системные настройки» > «Конфиденциальность и безопасность» > «Расширения» > «Finder» (быстрые действия и панель просмотра) и включите «Удалить фон».Теперь можно выбирать нужные снимки и правым кликом мышки убирать фон со всех изображений сразу.