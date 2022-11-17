Apple macOS Ventura Гайды

Как убрать фон с любой фотографии на Mac в два клика

Фархад

MacBook Erase BG

На протяжении многих лет для удаления фона с фотографии пользователи Mac прибегали к помощи профессиональных редакторов, таких как Adobe Photoshop и Pixelmator Pro, но с релизом macOS Ventura появилась возможность делать это в два клика и без использования стороннего софта.

Уникальность этой фичи заключается в том, что весь процесс занимает считаные секунды, а точность обработки напрямую зависит от качества исходного изображения и мощности вашего Mac.
Чтобы убрать фон с фотографии в macOS, необходимо открыть изображение в нативном приложении «Просмотр», нажать на меню «Инструменты» на верхней панели и выбрать опцию «Удалить фон».

MacErase BG-5

Обратите внимание, что функцию можно запустить одновременным нажатием клавиш Shift+Command+K.

MacErase BG-4

Кроме того, вы можете добавить функцию удаления фона в быстрые команды и за раз обрабатывать по несколько фотографий. Для этого откройте «Системные настройки» > «Конфиденциальность и безопасность» > «Расширения» > «Finder» (быстрые действия и панель просмотра) и включите «Удалить фон».

MacErase BG-6

Теперь можно выбирать нужные снимки и правым кликом мышки убирать фон со всех изображений сразу.
А новые наушники и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides
0
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Cсылки по теме:
Apple починила лагающую анимацию в iPhone 14 Pro
Apple напомнила о возможности подключения двух пар AirPods к одному iPhone в новом праздничном ролике
Будущие Android-флагманы не смогут конкурировать с iPhone 14 Pro. Новый чип Qualcomm оказался слабее даже прошлогоднего A15 Bionic

Рекомендации

Рекомендации

10 мудрых способов использовать NFC-метки
Как скачать из «ВКонтакте» все свои данные: сообщения, фотографии и многое другое
Как заказать товар без предоплаты на Wildberries. Заплатить можно при получении
Гид по фотосъемке на смартфон: лучшие приложения, советы, инструкции

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+342
Geek
А как убрать на айфоне? Напишите плиз ! Благодарю !
2 часа назад в 21:37
#