Сбербанк ВТБ Уведомления

Как отключить подорожавшие СМС-уведомления в «Сбербанке» и ВТБ

Олег

Сбер и ВТБ


Условия обслуживания и тарифы в российских банках постепенно становятся всё менее выгодными. Организации поднимают комиссии, снижают лимиты и увеличивают цену платных опций.

Вчера стало известно, что «Сбербанк» и ВТБ в один день подняли стоимость СМС-уведомлений об операциях. Эти услуги и раньше были платными, а теперь стали дороже: получать уведомления о платежах для клиентов «Сбера» теперь стоит на 10 рублей дороже, а у ВТБ ценник поднялся с 59 до 79 рублей.

Ввиду таких изменений кто-то из пользователей этих банков может захотеть отказаться от СМС-уведомлений, ведь операции и так можно удобно контролировать в мобильном приложении. Вот как это сделать.

Отключаем СМС-уведомления в «Сбербанке»:
  • Откройте приложение «Сбербанка». Вы увидите все свои карты — виртуальные и пластиковые
  • Выберите нужную карту, нажмите «Настройки» → «Уведомления»
  • Нажмите на строку с вашим номером телефона и отключите платные оповещения
  • Повторите процедуру для каждой своей карты.
Сбер

Отключаем СМС-уведомления в ВТБ:
  • Откройте приложение ВТБ и нажмите на свою аватарку на главном экране
  • Далее выберите «Настройки» → «Уведомления»
  • Переключитесь на пакет «Базовый» — в нем нет платных оповещений.
Готово! Теперь вам не будут приходить оповещения об операциях — вы сможете контролировать их самостоятельно. А если вы случайно удалили со своего iPhone приложение «Сбербанка» или ВТБ, вам поможет один из этих гайдов по установке. А вот таким способом вы можете «законсервировать» iOS-приложение, чтобы в будущем иметь возможность установить его на любое устройство в любой момент. 

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Комментарии

Seagull
–642
Seagull
И ещ 10 статей ни о чем на эту тему будет ?
28 июля 2022 в 13:33
#
+679
Stylus
теперь стоит на 10 рублей дороже

Как отключить подорожавшие СМС-уведомления
Вы там совсем епанулись? А если на 15 рублей подняли? Из банка ушли бы?
28 июля 2022 в 13:40
#
+568
Михаил Stylus
А кто вас заставляет отключать? инфа для тех кому это может понадобится
28 июля 2022 в 13:53
#
+679
Stylus Михаил
кому? Кто зарабатывает 1000 рублей в месяц?
Вчера в 21:36
#
+38
brave111 Stylus
А тебя волнует кто сколько зарабатывает? Кому надо тот отключит. Тебя че так торкнуло, болезный? Заказ отрабатываешь?)))
Сегодня в 02:06
#
Seagull
–642
Seagull Stylus
И из страны уехали)))
28 июля 2022 в 13:54
#
Олег Воронин
+2437
Олег Воронин Stylus
Я, например, не пользуюсь вообще никакими платными СМС в своих четырех банках. У всех разные потребности.
28 июля 2022 в 14:31
#
+679
Stylus Олег Воронин
ну молодец. Прикольно сели у тебя бабки снимут, а ты где-то где нет инета и пуш не приходит.
Вчера в 21:35
#
WannaGetHigh
+81
WannaGetHigh Stylus
Тут вопрос в другом. Сбер часто не уведомляет клиентов о тех или иных комиссиях в принципе.
У меня счёт в Сбере исключительно для тех, кто не умеет пользоваться СБП или вообще не знает что это такое. Недавно открыл виртуальную карту МИР и оказалось что бесплатный период кончился и теперь обслуживание счета платное. За обслуживание и тем более смс уведомления по карте, которая служит только «транзитным пунктом», я не собираюсь платить. Да и вообще много вопросов к этому банку. У каждого свои задачи и не стоит считать чужие деньги. Как говорит один мудрец: «… экономьте скорее. Сэкономленные деньги, как говорил Генри Форд, это заработанные деньги! Ссылка в описании…».
Вчера в 23:40
#
+679
Stylus WannaGetHigh
"карту МИР и оказалось что бесплатный период кончился и теперь обслуживание счета платное"
ага, очередной возмущённый гражданин который никуя не читает никогда условий, перед тем как начать чем-то пользоваться, а соглашает сразу, а потом плачет что его обмануть хотят.
Сегодня в 01:48
#
WannaGetHigh
+81
WannaGetHigh Stylus
Ты чего ворчишь то уже который комментарий? 😅 Все неправы, все дураки, один ты эксперт по всем вопросам. Что за комплексы?
Открой Сбер и выбери «Открыть платежный счёт или карту» -> «Платежный счёт» и там на всех этапах написано «бесплатное открытие и обслуживание». Я читал эти условия. В условиях и тарифах уже не всё бесплатно, но написано что комиссия за обслуживание не взымается, если на счете имеется сумма не менее 20000. У меня там лежало даже больше, но тем не менее комиссия все равно снялась.
Суть моего предыдущего комментария — Сбер не уведомляет о тех или иных комиссиях или вуалирует их. Тот же случай — СБП, когда во всех банках он включился по умолчанию, а в Сбере его необходимо включать вручную.
Не надо думать что все дураки. «Если от всех воняет goвнoм, то может это ты oбocpaлcя?» — Джейсон Стетхэм (нет).
Сегодня в 09:38
#
Станислав
+182
Станислав WannaGetHigh
Там при открытии условия написаны! И не мелким шрифтом.
Сегодня в 10:44
#
WannaGetHigh
+81
WannaGetHigh Станислав
Да я не спорю. Но зачем тогда вообще писать «бесплатно» на всех этапах открытия, если в «условиях» тарифы только условно бесплатные.
Сегодня в 12:51
#
+2
Михалыч
А если нет приложения?🤔
Вчера в 22:13
#
Станислав
+182
Станислав
Для нищебродов ментальных
Сегодня в 10:44
#