Как отключить подорожавшие СМС-уведомления в «Сбербанке» и ВТБ

Условия обслуживания и тарифы в российских банках постепенно становятся всё менее выгодными. Организации поднимают комиссии, снижают лимиты и увеличивают цену платных опций.
Вчера стало известно, что «Сбербанк» и ВТБ в один день подняли стоимость СМС-уведомлений об операциях. Эти услуги и раньше были платными, а теперь стали дороже: получать уведомления о платежах для клиентов «Сбера» теперь стоит на 10 рублей дороже, а у ВТБ ценник поднялся с 59 до 79 рублей.
Ввиду таких изменений кто-то из пользователей этих банков может захотеть отказаться от СМС-уведомлений, ведь операции и так можно удобно контролировать в мобильном приложении. Вот как это сделать.
Отключаем СМС-уведомления в «Сбербанке»:
- Откройте приложение «Сбербанка». Вы увидите все свои карты — виртуальные и пластиковые
- Выберите нужную карту, нажмите «Настройки» → «Уведомления»
- Нажмите на строку с вашим номером телефона и отключите платные оповещения
- Повторите процедуру для каждой своей карты.
Отключаем СМС-уведомления в ВТБ:
- Откройте приложение ВТБ и нажмите на свою аватарку на главном экране
- Далее выберите «Настройки» → «Уведомления»
- Переключитесь на пакет «Базовый» — в нем нет платных оповещений.