Как отследить человека онлайн с помощью iPhone и «Локатора». Все способы



Фото: Apple



Как ни крути, но быстро увидеть местоположение своего друга, мужа или ребенка порой может быть очень полезно или даже необходимо. Компания Apple предоставляет два способа просмотра текущего местоположения любого пользователя iPhone — один подходит для членов семьи, а другой для знакомых и друзей.



Разумеется, речь не идет о тайной слежке — пользователь должен дать свое согласие на то, чтобы вы видели его геолокацию. Удобство состоит в том, что такое согласие нужно дать всего один раз, после чего оно действует постоянно, пока человек вручную не отключит вас от просмотра.





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Первый метод — через «Сообщения»

Напишите человеку сообщение в iMessage — по номеру телефона или адресу email

Попросите его нажать на «+» внутри чата и выбрать «Геопозиция»

Далее нужно нажать «Поделиться» и выбрать нужный вариант: на час, на день или бессрочно

Собеседник должен согласиться, что вы будете видеть его геолокацию в любой момент в пределах установленного им срока.

Открыв «Настройки» → «Конфиденциальность»

Выбрав «Службы геолокации» → «Поделиться геопозицией»

Тапнув на ваше имя и нажав «Не делиться геопозицией».

Второй метод — семейный доступ

Откройте «Настройки» и нажмите на свое имя

Тапните «Семейный доступ»

Нажмите на значок добавления человека в семью

Выберите «Пригласить других» и введите Apple ID пользователей, которых хотите добавить в семью

Отправьте приглашение любым удобным способом

Приглашенный человек должен принять запрос на своем устройстве

Далее со своего устройства он может зайти в «Настройки» → «Семья» → «Поделиться геолокацией» и включить тумблер рядом с вашим именем.

Как отследить человека по айфону

Откройте приложение «Локатор»,

Перейдите на вкладку «Люди»

Тапните на имя человека, которого хотите отследить.

Он подходит для любого пользователя iPhone или iPad, неважно, член семьи это или просто знакомый. Например, вы с другом хотите в одно и то же время встретиться в определенном месте, или не потерять друг друга в прогулке на природе.Теперь у вас есть возможность отследить собеседника по GPS, когда вам будет удобно. Процесс отслеживания описан в конце статьи. При необходимости он может отозвать разрешение в вашей карточке контакта или же:Этот способ будет удобен для членов семьи, если вы хотите не только просматривать местоположение домочадцев, но и, скажем, делиться с ними подписками.Готово! Теперь вы сможете запросто увидеть, куда подевался ребенок, если вы волнуетесь о нём, или же посмотреть, как скоро муж вернется домой, чтобы дождаться его к ужину.В семейный доступ можно добавить не более пяти человек, и эти пользователи смогут разделять с вами подписки на iCloud+, Apple Music, Apple TV и так далее, а также пользоваться купленным вами контентом.Когда всё настроено по одному из методов выше, вам потребуется лишь приложение «Локатор» и активное интернет-соединение.Готово! Передвижения пользователя будут видны на карте в реальном времени. Иногда могут случаться задержки, если в геолокации отслеживаемого плохой прием сигнала мобильной сети или GPS.