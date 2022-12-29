«Локатор» в старом iPhone спас женщину в жутком ДТП — функция обнаружения аварий не понадобилась

В Калифорнии спасатели подняли женщину вместе с её машиной из ущелья благодаря «Локатору» в iPhone. Об этом сообщает MacRumors.
Согласно источнику, вечером после семейного праздника жительница Сан-Бернардино возвращалась к себе домой на машине и сорвалась с обрыва на обочине дороги. Находясь внутри авто, она пролетела более 60 метров вниз. Её iPhone был не 14-й модели, поэтому он не отправил никаких оповещений в службу спасения.
К счастью, утром родственники женщины забеспокоились из-за того, что она долго не выходит на связь. Они открыли «Локатор» и обнаружили, что, судя по геометке, её машина стоит всю ночь на обочине дороги. Родные связались со спасателями, которые отправились на поиски. На месте они обнаружили искорёженную машину, улетевшую с обрыва, и подняли её при помощи веревочной системы.
Женщина получила тяжелые травмы и к тому же провела в разбитой машине всю ночь. Её доставили в отделение неотложной медицинской помощи.
Источник отмечает, что обнаружить местоположение iPhone пострадавшей было бы невозможно, если бы она ранее не включила для членов семьи доступ к своей геолокации. Как это сделать, мы подробно рассказывали вот здесь.
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