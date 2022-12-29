iPhone Локатор Apple

«Локатор» в старом iPhone спас женщину в жутком ДТП — функция обнаружения аварий не понадобилась

Олег

Локатор


В Калифорнии спасатели подняли женщину вместе с её машиной из ущелья благодаря «Локатору» в iPhone. Об этом сообщает MacRumors.

Согласно источнику, вечером после семейного праздника жительница Сан-Бернардино возвращалась к себе домой на машине и сорвалась с обрыва на обочине дороги. Находясь внутри авто, она пролетела более 60 метров вниз. Её iPhone был не 14-й модели, поэтому он не отправил никаких оповещений в службу спасения.

К счастью, утром родственники женщины забеспокоились из-за того, что она долго не выходит на связь. Они открыли «Локатор» и обнаружили, что, судя по геометке, её машина стоит всю ночь на обочине дороги. Родные связались со спасателями, которые отправились на поиски. На месте они обнаружили искорёженную машину, улетевшую с обрыва, и подняли её при помощи веревочной системы.

Женщина получила тяжелые травмы и к тому же провела в разбитой машине всю ночь. Её доставили в отделение неотложной медицинской помощи.

Источник отмечает, что обнаружить местоположение iPhone пострадавшей было бы невозможно, если бы она ранее не включила для членов семьи доступ к своей геолокации. Как это сделать, мы подробно рассказывали вот здесь

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

Mers
+4258
Mers
Ну да, совсем одно и то же🤦🏻‍♂️
А если бы у нее не было родственников? Собака бы забеспокоилась и по локатору начала искать?
2 часа назад в 14:15
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tellurian
+4890
tellurian
Поэтому сделал семейный доступ и все могу видеть местоположение друг друга. Полезная вещь!
48 минут назад
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