Не так давно генеалогическая платформа MyHeritage запустила нейросеть Deep Nostalgia, которая позволяет «оживлять» фотографии. Загружаете в неё фото человека, а после обработки получается короткое анимационное видео, на котором его голова движется, а лицо выражает различные эмоции.



На выбор несколько видов анимаций, можно выбрать и скачать ту, на которой человек выглядит наиболее правдоподобно. За обработку снимков отвечает машинное обучение и технология компьютерного зрения.









Создатели MyHeritage предполагали, что люди будут использовать их нейросеть для того, что люди будут создавать анимации с изображением своих родственников (в том числе теми, которых уже нет в живых, и которые не могут позировать для видеосъёмки). Но Deep Nostalgia нашла другое применение — с её помощью «оживляют» исторических персонажей и героев мемов.



MyHeritage позволяет бесплатно обработать с помощью Deep Nostalgia лишь несколько снимков, а затем просит оформить подписку, которая стоит до 12 тысяч рублей в год с учётом НДС.







На этой неделе нейросеть Deep Nostalgia была обновлена — в неё добавили десять новых видов анимации, в том числе танцы, улыбку поцелуи и подмигивания. Эти эмоции гораздо интереснее тех, что были изначально, но чтобы получить доступ к ним, требуется оформить максимально дорогую подписку.







