Как прочесть сообщение в Telegram, которое уже удалил собеседник

Среди всех популярных на текущий момент мессенджеров лишь Telegram предоставляет возможность полностью удалять сообщения из чата. В отличие от Viber или WhatsApp, в ленте не остается никаких пометок или оповещений — сообщение просто пропадает, как будто его никогда и не было.
Для отправителя это очень удобно, поскольку всегда можно «взять слова назад», пока получатель их не прочитал. Удаленное сообщение пропадает даже из списка уведомлений на заблокированном экране. Однако для собеседника такая функция иногда может быть крайне нежелательна. Порой необходимо (или просто очень хочется) всё-таки прочесть то, что отправитель быстренько удалил. Если вы пользуетесь Android, то есть хитрый способ это сделать.
Большинство смартфонов на Android имеют функцию «История уведомлений». Вот как её включить:
- Откройте «Настройки» → «Уведомления»
- Нажмите «История уведомлений» и включите тумблер.
Готово! Теперь смартфон будет вести журнал всех входящих уведомлений, в том числе и тех, которые впоследствии удаляются отправителем. Если сообщение было доставлено на ваш смартфон, в этом журнале оно обязательно сохранится и его можно будет прочесть в любое время.
Вот как это выглядит. Для демонстрации я отправил три сообщения, после чего удалил последнее «для всех»:
В результате в шторке уведомлений осталось лишь два сообщения, но в «истории уведомлений» удаленное сообщение осталось и его можно прочесть.
Стоит отметить, что на вашем смартфоне может не быть этой функции — всё зависит от производителя смартфона и варианта фирменной оболочки системы. Как минимум, она должна присутствовать в OxygenOS 12 и новее, а также в One UI 4 и новее. Полноценно эта фишка начала работать начиная с Android 11.
Ранее мы рассказали, как узнать, что собеседник заблокировал вас в Telegram, Viber или WhatsApp.