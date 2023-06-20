В AirPods Pro 2 появятся пять новых функций до конца года

Олег
AirPods Pro 2

Компания Apple представила обновленные AirPods Pro второго поколения осенью 2022 года. Поначалу они показались очень минорными, но позже стало понятно — это хороший, крепкий апдейт поколения наушников. 

В 2023 году Apple планирует расширить функциональность модели AirPods Pro 2 — для наушников приготовлены сразу пять новых функций, которые выйдут до конца текущего года. Они будут распространяться с обновлениями ПО. 

  • Адаптивное аудио. Этот режим встанет в один ряд вместе с «Шумоподавлением» и «Прозрачностью», объединив в себе всё самое лучшее их них. Новый адаптивный режим «динамически сочетает режим прозрачности и активное шумоподавление в зависимости от условий пользовательской среды, чтобы обеспечить наилучшие впечатления в данный момент» (цитата Apple). Например, наушники будут работать в режиме прозрачности во время мытья посуды, а потом автоматически включат шуповодавление, когда вы возьметесь за пылесос. 
  • Распознавание беседы. С этим нововведением AirPods Pro 2 смогут автоматически понимать, когда с их владельцем кто-то разговаривает. Если наушники услышали диалог, они будут приглушать текущую аудиодорожку, включать режим прозрачности и усиливать голос собеседника. У пользователя должно быть стойкое ощущение, что на нем нет наушников. 
  • Отключение микрофона. В ближайшее время вы сможете отключать и включать микрофон во время разговора по телефону простым сжатием ножки наушника. 
  • Персонализированная громкость. Эта функция будет задействовать машинное обучение, чтобы AirPods Pro 2 понимали «условия окружающей среды и предпочтения прослушивания с течением времени» и «автоматически настраивали воспроизведение мультимедиа». 
  • Улучшенное автопереключение. Эта фича уже присутсвует во всех актуальных моделях AirPods. Apple обещает, что в 2023 году она станет работать значительно быстрее и надежнее. 

А что вы хотели бы улучшить в AirPods Pro 2? Поделитесь в комментариях. 
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Источник:
9to5Mac
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