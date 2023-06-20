В AirPods Pro 2 появятся пять новых функций до конца года

Адаптивное аудио. Этот режим встанет в один ряд вместе с «Шумоподавлением» и «Прозрачностью», объединив в себе всё самое лучшее их них. Новый адаптивный режим «динамически сочетает режим прозрачности и активное шумоподавление в зависимости от условий пользовательской среды, чтобы обеспечить наилучшие впечатления в данный момент» (цитата Apple). Например, наушники будут работать в режиме прозрачности во время мытья посуды, а потом автоматически включат шуповодавление, когда вы возьметесь за пылесос.

Этот режим встанет в один ряд вместе с «Шумоподавлением» и «Прозрачностью», объединив в себе всё самое лучшее их них. Новый адаптивный режим «динамически сочетает режим прозрачности и активное шумоподавление в зависимости от условий пользовательской среды, чтобы обеспечить наилучшие впечатления в данный момент» (цитата Apple). Например, наушники будут работать в режиме прозрачности во время мытья посуды, а потом автоматически включат шуповодавление, когда вы возьметесь за пылесос. Распознавание беседы. С этим нововведением AirPods Pro 2 смогут автоматически понимать, когда с их владельцем кто-то разговаривает. Если наушники услышали диалог, они будут приглушать текущую аудиодорожку, включать режим прозрачности и усиливать голос собеседника. У пользователя должно быть стойкое ощущение, что на нем нет наушников.

С этим нововведением AirPods Pro 2 смогут автоматически понимать, когда с их владельцем кто-то разговаривает. Если наушники услышали диалог, они будут приглушать текущую аудиодорожку, включать режим прозрачности и усиливать голос собеседника. У пользователя должно быть стойкое ощущение, что на нем нет наушников. Отключение микрофона. В ближайшее время вы сможете отключать и включать микрофон во время разговора по телефону простым сжатием ножки наушника.

В ближайшее время вы сможете отключать и включать микрофон во время разговора по телефону простым сжатием ножки наушника. Персонализированная громкость. Эта функция будет задействовать машинное обучение, чтобы AirPods Pro 2 понимали «условия окружающей среды и предпочтения прослушивания с течением времени» и «автоматически настраивали воспроизведение мультимедиа».

Эта функция будет задействовать машинное обучение, чтобы AirPods Pro 2 понимали «условия окружающей среды и предпочтения прослушивания с течением времени» и «автоматически настраивали воспроизведение мультимедиа». Улучшенное автопереключение. Эта фича уже присутсвует во всех актуальных моделях AirPods. Apple обещает, что в 2023 году она станет работать значительно быстрее и надежнее.

Компания Apple представила обновленные AirPods Pro второго поколения осенью 2022 года. Поначалу они показались очень минорными, но позже стало понятно — это хороший, крепкий апдейт поколения наушников.В 2023 году Apple планирует расширить функциональность модели AirPods Pro 2 — для наушников приготовлены сразу пять новых функций, которые выйдут до конца текущего года. Они будут распространяться с обновлениями ПО.А что вы хотели бы улучшить в AirPods Pro 2? Поделитесь в комментариях.