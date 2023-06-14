Как перезагрузить наушники AirPods

Фархад
AirPods

Наушники AirPods, как и любой другой современный гаджет, представляют собой технически сложное устройство с набором микросхем, кучей датчиков и даже собственным софтом. Неудивительно, что в этой цепочке пускай хоть и редко, но что-то может заглючить. В этом случае обычно помогает сброс настроек, но не все пользователи знают, как его совершить. Рассказываем, как можно перезагрузить AirPods.

Если вдруг ваши AirPods (1/2/3 или Pro) начали «заикаться» во время воспроизведения или вовсе произвольно отключаться, попробуйте их сбросить следующим образом:
  • Поместите наушники в зарядный футляр и закройте крышку;
  • Подождите 30 секунд;
  • Откройте крышку зарядного футляра и вставьте AirPods в уши;
  • Перейдите в меню «Настройки» > «Bluetooth» или «Настройки» > «AirPods»;
    • Если ваши наушники отображаются как подключенные, нажмите на значок (i) рядом с названием гарнитуры, выберите «Забыть это устройство», а затем подтвердите действие;
    • Если AirPods в меню не отображаются, поместите их в зарядный футляр, оставьте крышку открытой, зажмите и удерживайте физическую кнопку на задней панели в течение 15 секунд. Как только индикатор состояния начнёт мигать желтым, а затем станет белым, отпустите кнопку;
AirPods
  • Теперь повторно подключите AirPods к своему iPhone, просто поднеся наушники с открытым футляром к смартфону;
  • Готово!

AirPods

Владельцы AirPods Max должны сделать следующее:
  • Поставьте наушники на зарядку на несколько минут;
  • Нажмите и удерживайте кнопку шумоподавления и колесико Digital Crown, пока светодиодный индикатор не начнет мигать оранжевым;
  • Как только светодиод загорится белым, отпустите кнопки и заново подключите AirPods Max к iPhone или iPad.

Стоит отметить, что AirPods можно связать только с одним идентификатором Apple ID. Если вы планируете передать/продать в пользование наушники другому человеку, не забудьте удалить их из своего Apple ID.
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Комментарии

+571
law
А как на прошки поставить бету не ставя бету ios?
час назад в 21:57
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