Как перезагрузить наушники AirPods

Поместите наушники в зарядный футляр и закройте крышку;

Подождите 30 секунд;

Откройте крышку зарядного футляра и вставьте AirPods в уши;

Перейдите в меню «Настройки» > «Bluetooth» или «Настройки» > «AirPods»;

Если ваши наушники отображаются как подключенные, нажмите на значок (i) рядом с названием гарнитуры, выберите «Забыть это устройство», а затем подтвердите действие;



Если AirPods в меню не отображаются, поместите их в зарядный футляр, оставьте крышку открытой, зажмите и удерживайте физическую кнопку на задней панели в течение 15 секунд. Как только индикатор состояния начнёт мигать желтым, а затем станет белым, отпустите кнопку;

Теперь повторно подключите AirPods к своему iPhone, просто поднеся наушники с открытым футляром к смартфону;

Готово!

Поставьте наушники на зарядку на несколько минут;

Нажмите и удерживайте кнопку шумоподавления и колесико Digital Crown, пока светодиодный индикатор не начнет мигать оранжевым;

Как только светодиод загорится белым, отпустите кнопки и заново подключите AirPods Max к iPhone или iPad.

Наушники AirPods, как и любой другой современный гаджет, представляют собой технически сложное устройство с набором микросхем, кучей датчиков и даже собственным софтом. Неудивительно, что в этой цепочке пускай хоть и редко, но что-то может заглючить. В этом случае обычно помогает сброс настроек, но не все пользователи знают, как его совершить. Рассказываем, как можно перезагрузить AirPods.Если вдруг ваши AirPods (1/2/3 или Pro) начали «заикаться» во время воспроизведения или вовсе произвольно отключаться, попробуйте их сбросить следующим образом:Владельцы AirPods Max должны сделать следующее:Стоит отметить, что AirPods можно связать только с одним идентификатором Apple ID. Если вы планируете передать/продать в пользование наушники другому человеку, не забудьте удалить их из своего Apple ID.