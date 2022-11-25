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Как сменить пин-код карты в приложении «Сбербанка», «Тинькофф» и «Альфа-банка»

Олег

Банкомат


Для использования пластиковой банковской карты вам не обойтись без PIN-кода — четырех цифр, которые дают доступ к вашим средствам в банкомате или терминале оплаты. Но некоторые владельцы банковских карт очень редко снимают наличные, и, как следствие, вводят свой PIN-код. В таком случае его легко можно забыть.

К счастью, большинство российских банков позволяют сменить PIN-код вашей карты удаленно, без визита в банк. Потребуется лишь зайти в мобильное приложение банка и кое-что настроить. Для примера возьмем три популярных банка.

Как сменить PIN на карте «Сбербанка»:
  • Откройте приложение «Сбербанк Онлайн» или СБОЛ
  • Нажмите на свою карту на главном экране
  • Выберите «Настройки» 
Сбер
  • В блоке «Безопасность» нажмите «Установить ПИН-код»
  • Введите четыре цифры нового пин-кода и сохраните изменения.
Сбер

Как сменить PIN-код на карте «Тинькофф»:
  • Откройте приложение «Тинькофф»
  • Нажмите на иконку нужной карты на главном экране
  • В блоке «Настройки карты» тапните «Изменить ПИН-код»
  • Введите новый пин-код и сохраните изменения.
Тинькофф

Как сменить PIN-код на карте «Альфа-банка»:
  • Откройте приложение «Альфа-банка»
  • На главной странице сверху разверните список ваших карт
  • Тапните на нужную карту
  • Выберите «Сменить ПИН-код»
  • Введите новый пин и сохраните изменения.
Альфа

Если вы пользуетесь картой какого-то другого банка (ВТБ, «Открытие», «Райффайзен» и т.д.), то сменить PIN-код в их приложениях можно по тому же принципу: нужно нажать на карту, а потом найти смену кода в разделах «Настройки» или «Безопасность». 

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Комментарии

+335
Mikkas
Недавно менял пин на сбере через прогу,очень удобно и быстро 👍
32 минуты назад
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