Как сменить пин-код карты в приложении «Сбербанка», «Тинькофф» и «Альфа-банка»

Для использования пластиковой банковской карты вам не обойтись без PIN-кода — четырех цифр, которые дают доступ к вашим средствам в банкомате или терминале оплаты. Но некоторые владельцы банковских карт очень редко снимают наличные, и, как следствие, вводят свой PIN-код. В таком случае его легко можно забыть.
К счастью, большинство российских банков позволяют сменить PIN-код вашей карты удаленно, без визита в банк. Потребуется лишь зайти в мобильное приложение банка и кое-что настроить. Для примера возьмем три популярных банка.
Как сменить PIN на карте «Сбербанка»:
- Откройте приложение «Сбербанк Онлайн» или СБОЛ
- Нажмите на свою карту на главном экране
- Выберите «Настройки»
- В блоке «Безопасность» нажмите «Установить ПИН-код»
- Введите четыре цифры нового пин-кода и сохраните изменения.
Как сменить PIN-код на карте «Тинькофф»:
- Откройте приложение «Тинькофф»
- Нажмите на иконку нужной карты на главном экране
- В блоке «Настройки карты» тапните «Изменить ПИН-код»
- Введите новый пин-код и сохраните изменения.
Как сменить PIN-код на карте «Альфа-банка»:
- Откройте приложение «Альфа-банка»
- На главной странице сверху разверните список ваших карт
- Тапните на нужную карту
- Выберите «Сменить ПИН-код»
- Введите новый пин и сохраните изменения.
Если вы пользуетесь картой какого-то другого банка (ВТБ, «Открытие», «Райффайзен» и т.д.), то сменить PIN-код в их приложениях можно по тому же принципу: нужно нажать на карту, а потом найти смену кода в разделах «Настройки» или «Безопасность».
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