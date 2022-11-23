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Как добавить эмодзи рядом с часами на iPhone. И +100 к настроению

Олег

iOS

В отличие от Android, операционная система от Apple — iOS — известна тем, что очень слабо поддается кастомизации. Так было с момента её появления, но в последние несколько лет Apple дает всё больше инструментов для настройки интерфейса. Например, вот здесь мы рассказывали, как изменить иконку любого приложения на домашнем экране.

Еще один небольшой способ забавной кастомизации iPhone — добавление смайлика-эмодзи в верхний левый угол экрана, рядом с часами. Никакого практического смысла значок не несет; он может просто разнообразить экран и поднимать настроение. Установить эмодзи в угол дисплея нам поможет «Фокусирование».
  • Откройте «Настройки» → «Фокусирование»
  • Нажмите «+» в правом верхнем углу, а потом выберите «Собственное»
  • Введите название для профиля фокусирования, после чего можно выбрать любой значок-эмодзи из 47 предложенных вариантов 
iOS
  • Нажмите «Далее» и оставьте настройки профиля без изменения
  • Сохраните профиль.
iOS

Готово! Теперь опустите верхнюю «шторку» Центра управления, нажмите на «Фокусирование» и включите ваш кастомный профиль на постоянной основе. Рядом с часами в углу экрана появится выбранный значок. Он будет там постоянно, изредка заменяясь на иконку геолокации. 

iOS

Ранее мы рассказали, как заставить iPhone дольше держать заряд на iOS 16. 

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