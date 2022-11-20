Как сэкономить на подписке «Яндекс Плюс» и платить 75 вместо 299 рублей в месяц





После того как одни онлайн-сервисы полностью ушли из России, как Spotify, а другие стало сложнее оплачивать, как Apple Music, любителям стриминга осталось не так много вариантов — несколько отечественных музыкальных сервисов. Один из самых популярных это «Яндекс Музыка».



Недавно подписка на этот сервис подорожала: «Яндекс Плюс» стал стоить 299 рублей в месяц вместо 199 рублей. Однако вместе с подорожанием появилась возможность существенно снизить цену.





Экономим на «Плюсе»

Откройте приложение «Яндекс Музыка» и нажмите на свой профиль

В блоке «Плюс активен» нажмите «Управлять»

В блоке «Близкие в подписке» тапните кнопку «Добавить» — откроется экран редактирования участников группы

Нажмите на кнопку «Пригласить близкого» — смартфон предложит отправить адресату специальную пригласительную ссылку любым удобным способом (например, через мессенджер)

Получателю нужно перейти по ссылке, авторизоваться в своем аккаунте на «Яндексе» и принять приглашение.

Сбор средств

Платить полную стоимость по очереди. Каждый из участников группы может по очереди переводить вам 299 рублей на привязанную к подписке карту. В результате вы по очереди будете оплачивать эту сумму раз в четыре месяца.

Каждый из участников группы может по очереди переводить вам 299 рублей на привязанную к подписке карту. В результате вы по очереди будете оплачивать эту сумму раз в четыре месяца. Автоматизировать сбор средств. Вы можете попросить участников группы настроить автоматический ежемесячный перевод суммы в 75 рублей на вашу карту. Многие российские банки позволяют это сделать.

Совершите перевод владельцу аккаунта «Яндекса» на карту, как обычно

На экране с уведомлением об успешной операции нажмите «Регулярный платеж»

Настройте периодичность (раз в месяц), сумму и дату перевода, а также до какого времени платежи будут совершаться.

Откройте приложение «Сбербанк Онлайн» или СБОЛ

Нажмите на «Платежи» → «Автоплатежи и автопереводы»

Тапните «Подключить новый» → «Автоперевод»

Далее пошагово выберите получателя, сумму, периодичность, дату совершения операций и период, до которого они будут совершаться.

Дело в том, что 299 рублей в месяц вы платите за подписку типа «Мульти». Это означает, что можно подключить к ней еще троих человек и платить «вскладчину» — в таком случае ежемесячный платеж с каждого участника группы составляет всего 75 рублей. При этом объединяет членов группы лишь сама подписка; аккаунты, музыкальные подборки, коллекции и плейлисты будут у каждого свои.Теперь можно пользоваться «Музыкой» сразу на обоих аккаунтах без дополнительной платы. Максимальный размер группы — 4 человека, включая владельца подписки. Найдя еще троих друзей или родственников, желающих слушать музыку за 75 рублей в месяц, вы можете Если планы изменятся, вы в любой момент можете исключить пользователя из вашей группы.Оплата групповой подписки будет осуществляться с вашей привязанной к аккаунту карты. Получается, что вам ежемесячно придется собирать с каждого члена группы его часть цены. Это не очень удобно; вот как можно упросить процесс:Например, в приложении «Тинькофф-банка» алгоритм следующий:А вот как настроить автоматический перевод на «Сбере»:Теперь всё настроено. Все участники группы будут пользоваться «Яндекс Музыкой» и другими преимуществами подписки «Плюс», при этом стоимость для каждого будет очень привлекательной, а деньги будут собираться и списываться автоматически.