Как сэкономить на подписке «Яндекс Плюс» и платить 75 вместо 299 рублей в месяц

После того как одни онлайн-сервисы полностью ушли из России, как Spotify, а другие стало сложнее оплачивать, как Apple Music, любителям стриминга осталось не так много вариантов — несколько отечественных музыкальных сервисов. Один из самых популярных это «Яндекс Музыка».
Недавно подписка на этот сервис подорожала: «Яндекс Плюс» стал стоить 299 рублей в месяц вместо 199 рублей. Однако вместе с подорожанием появилась возможность существенно снизить цену.
Экономим на «Плюсе»Дело в том, что 299 рублей в месяц вы платите за подписку типа «Мульти». Это означает, что можно подключить к ней еще троих человек и платить «вскладчину» — в таком случае ежемесячный платеж с каждого участника группы составляет всего 75 рублей. При этом объединяет членов группы лишь сама подписка; аккаунты, музыкальные подборки, коллекции и плейлисты будут у каждого свои.
Чтобы добавить людей в вашу подписку:
- Откройте приложение «Яндекс Музыка» и нажмите на свой профиль
- В блоке «Плюс активен» нажмите «Управлять»
- В блоке «Близкие в подписке» тапните кнопку «Добавить» — откроется экран редактирования участников группы
- Нажмите на кнопку «Пригласить близкого» — смартфон предложит отправить адресату специальную пригласительную ссылку любым удобным способом (например, через мессенджер)
- Получателю нужно перейти по ссылке, авторизоваться в своем аккаунте на «Яндексе» и принять приглашение.
Готово! Теперь можно пользоваться «Музыкой» сразу на обоих аккаунтах без дополнительной платы. Максимальный размер группы — 4 человека, включая владельца подписки. Найдя еще троих друзей или родственников, желающих слушать музыку за 75 рублей в месяц, вы можете Если планы изменятся, вы в любой момент можете исключить пользователя из вашей группы.
Сбор средствОплата групповой подписки будет осуществляться с вашей привязанной к аккаунту карты. Получается, что вам ежемесячно придется собирать с каждого члена группы его часть цены. Это не очень удобно; вот как можно упросить процесс:
- Платить полную стоимость по очереди. Каждый из участников группы может по очереди переводить вам 299 рублей на привязанную к подписке карту. В результате вы по очереди будете оплачивать эту сумму раз в четыре месяца.
- Автоматизировать сбор средств. Вы можете попросить участников группы настроить автоматический ежемесячный перевод суммы в 75 рублей на вашу карту. Многие российские банки позволяют это сделать.
- Совершите перевод владельцу аккаунта «Яндекса» на карту, как обычно
- На экране с уведомлением об успешной операции нажмите «Регулярный платеж»
- Настройте периодичность (раз в месяц), сумму и дату перевода, а также до какого времени платежи будут совершаться.
А вот как настроить автоматический перевод на «Сбере»:
- Откройте приложение «Сбербанк Онлайн» или СБОЛ
- Нажмите на «Платежи» → «Автоплатежи и автопереводы»
- Тапните «Подключить новый» → «Автоперевод»
- Далее пошагово выберите получателя, сумму, периодичность, дату совершения операций и период, до которого они будут совершаться.
Готово! Теперь всё настроено. Все участники группы будут пользоваться «Яндекс Музыкой» и другими преимуществами подписки «Плюс», при этом стоимость для каждого будет очень привлекательной, а деньги будут собираться и списываться автоматически.