Яндекс Плюс Музыка Гайды

Как сэкономить на подписке «Яндекс Плюс» и платить 75 вместо 299 рублей в месяц

Олег

Яндекс Плюс

После того как одни онлайн-сервисы полностью ушли из России, как Spotify, а другие стало сложнее оплачивать, как Apple Music, любителям стриминга осталось не так много вариантов — несколько отечественных музыкальных сервисов. Один из самых популярных это «Яндекс Музыка».

Недавно подписка на этот сервис подорожала: «Яндекс Плюс» стал стоить 299 рублей в месяц вместо 199 рублей. Однако вместе с подорожанием появилась возможность существенно снизить цену. 

Экономим на «Плюсе»

Дело в том, что 299 рублей в месяц вы платите за подписку типа «Мульти». Это означает, что можно подключить к ней еще троих человек и платить «вскладчину» — в таком случае ежемесячный платеж с каждого участника группы составляет всего 75 рублей. При этом объединяет членов группы лишь сама подписка; аккаунты, музыкальные подборки, коллекции и плейлисты будут у каждого свои.

Чтобы добавить людей в вашу подписку:
  • Откройте приложение «Яндекс Музыка» и нажмите на свой профиль
  • В блоке «Плюс активен» нажмите «Управлять» 
  • В блоке «Близкие в подписке» тапните кнопку «Добавить» — откроется экран редактирования участников группы
Плюс
  • Нажмите на кнопку «Пригласить близкого» — смартфон предложит отправить адресату специальную пригласительную ссылку любым удобным способом (например, через мессенджер)
  • Получателю нужно перейти по ссылке, авторизоваться в своем аккаунте на «Яндексе» и принять приглашение. 
Плюс

Готово! Теперь можно пользоваться «Музыкой» сразу на обоих аккаунтах без дополнительной платы. Максимальный размер группы — 4 человека, включая владельца подписки. Найдя еще троих друзей или родственников, желающих слушать музыку за 75 рублей в месяц, вы можете Если планы изменятся, вы в любой момент можете исключить пользователя из вашей группы.

Сбор средств

Оплата групповой подписки будет осуществляться с вашей привязанной к аккаунту карты. Получается, что вам ежемесячно придется собирать с каждого члена группы его часть цены. Это не очень удобно; вот как можно упросить процесс:

  • Платить полную стоимость по очереди. Каждый из участников группы может по очереди переводить вам 299 рублей на привязанную к подписке карту. В результате вы по очереди будете оплачивать эту сумму раз в четыре месяца.
  • Автоматизировать сбор средств. Вы можете попросить участников группы настроить автоматический ежемесячный перевод суммы в 75 рублей на вашу карту. Многие российские банки позволяют это сделать. 
Например, в приложении «Тинькофф-банка» алгоритм следующий:
  • Совершите перевод владельцу аккаунта «Яндекса» на карту, как обычно
  • На экране с уведомлением об успешной операции нажмите «Регулярный платеж»
  • Настройте периодичность (раз в месяц), сумму и дату перевода, а также до какого времени платежи будут совершаться.
Тинькофф

А вот как настроить автоматический перевод на «Сбере»:
  • Откройте приложение «Сбербанк Онлайн» или СБОЛ
  • Нажмите на «Платежи» → «Автоплатежи и автопереводы» 
Сбер
  • Тапните «Подключить новый» → «Автоперевод»
  • Далее пошагово выберите получателя, сумму, периодичность, дату совершения операций и период, до которого они будут совершаться. 
Сбер

Готово! Теперь всё настроено. Все участники группы будут пользоваться «Яндекс Музыкой» и другими преимуществами подписки «Плюс», при этом стоимость для каждого будет очень привлекательной, а деньги будут собираться и списываться автоматически. 

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Комментарии

bushi
+125
bushi
Написать больше не о чем? Разделить оплату на толпу. Мегаидея блинн
Сегодня в 20:13
#
tellurian
+4740
tellurian bushi
Кому-то надо, другим не надо.
2 часа назад в 20:27
#
GSmirnov
+538
GSmirnov
Гениальная рекламная статья.
2 часа назад в 20:34
#
Pavel Nikiforov
+575
Pavel Nikiforov
Рукалицо... а если близкие — это твои дети?
час назад в 22:08
#
GSmirnov
+538
GSmirnov Pavel Nikiforov
Ну когда работать пойдут — вспомнишь про эту писанину
49 минут назад
#
+7
Siri Pavel Nikiforov
Подключите друзей-знакомых. Простая мысль.
41 минуту назад
#
+1
AID_001864.8cbc700274a14832aec5d15e77f47236.1849
Инет раздаю на 4дома, два по направленной антенне, два по витухи, скидываемся раз в 5 мес по 1₽, че тут выдумывать про Яндекс😂 кинопаб так же на двоих и едем ты. Пс для ямуз вкмуз и тд есть прекрасный лезишоп 800₽ в год
30 минут назад
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