Как убрать имя автора при пересылке сообщений в Telegram

Удерживайте палец на сообщении, которое хотите переслать

Нажмите кнопку пересылки и выберите адресата

На последнем шаге нажмите значок настроек пересылки

Тапните «Скрыть /показать имя отправителя».

Иногда вы хотите поделиться сообщением, но не хотите его полностью переписывать — для этого в Telegram и других мессенджерах есть кнопка «Переслать». Однако по умолчанию в сообщении будет указан изначальный его автор.К счастью, Telegram теперь позволяет убрать имя автора:Готово! Теперь пересланное сообщение будет выглядеть так, словно его написали вы сами. Если вы не находите у себя такой опции, стоит обновить приложение Telegram до последней версии.