Как убрать имя автора при пересылке сообщений в Telegram

Олег

Telegram


Иногда вы хотите поделиться сообщением, но не хотите его полностью переписывать — для этого в Telegram и других мессенджерах есть кнопка «Переслать». Однако по умолчанию в сообщении будет указан изначальный его автор.

К счастью, Telegram теперь позволяет убрать имя автора:

  • Удерживайте палец на сообщении, которое хотите переслать
  • Нажмите кнопку пересылки и выберите адресата
Telegram
  • На последнем шаге нажмите значок настроек пересылки
  • Тапните «Скрыть /показать имя отправителя».
Telegram

Готово! Теперь пересланное сообщение будет выглядеть так, словно его написали вы сами. Если вы не находите у себя такой опции, стоит обновить приложение Telegram до последней версии. 

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Комментарии

Hello!
+638
Hello!
Это давно есть, раньше по другому было реализовано.
час назад в 19:24
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