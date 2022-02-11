Apple Watch


Всего несколько дней назад Apple выпустила новый циферблат для своих фирменных смарт-часов. Он называется Unity Lights и доступен большинству пользователей Apple Watch.

Выход новых циферблатов для Apple Watch — событие довольно редкое. Именно поэтому многие захотят попробовать новинку. Свежий циферблат получил название Unity Lights, что на русский можно перевести как «Лучи единства» или «Объединяющий свет». Блогеры уже негласно называют этот циферблат «трассировкой лучей», и эффект действительно напоминает эту технологию.

Unity Lights доступен для владельцев Apple Watch Series 4 и более новых моделей. Чтобы установить его, нужно сделать следующее:
  • Откройте приложение Watch на привязанном iPhone
  • Нажмите на вкладку «Галерея циферблатов» внизу экрана
  • Найдите раздел «Новые циферблаты», а в нем — Unity Lights
  • Нажмите «Установить».
Apple Watch

Новый циферблат можно настроить по своему вкусу. Это делается на его персональной странице. Среди параметров, доступных для кастомизации, доступны такие:
  • Выбор цвета лучей
  • Форма циферблата (квадрат или круг)
  • Засечки часов/минут с красивой тенью
  • Для круглой формы есть четыре расширения с дополнительной информацией.
Новинка распространяется постепенно, поэтому если вы не обнаружили циферблат у себя, попробуйте зайти попозже. 



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Источник:

9to5Mac 9to5Mac

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