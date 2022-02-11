Откройте приложение Watch на привязанном iPhone

Нажмите на вкладку «Галерея циферблатов» внизу экрана

Найдите раздел «Новые циферблаты», а в нем — Unity Lights

Нажмите «Установить».

Выбор цвета лучей

Форма циферблата (квадрат или круг)

Засечки часов/минут с красивой тенью

Для круглой формы есть четыре расширения с дополнительной информацией.

Всего несколько дней назад Apple выпустила новый циферблат для своих фирменных смарт-часов. Он называется Unity Lights и доступен большинству пользователей Apple Watch.Выход новых циферблатов для Apple Watch — событие довольно редкое. Именно поэтому многие захотят попробовать новинку. Свежий циферблат получил название Unity Lights, что на русский можно перевести как «Лучи единства» или «Объединяющий свет». Блогеры уже негласно называют этот циферблат «трассировкой лучей», и эффект действительно напоминает эту технологию.Unity Lights доступен для владельцев Apple Watch Series 4 и более новых моделей. Чтобы установить его, нужно сделать следующее:Новый циферблат можно настроить по своему вкусу. Это делается на его персональной странице. Среди параметров, доступных для кастомизации, доступны такие:Новинка распространяется постепенно, поэтому если вы не обнаружили циферблат у себя, попробуйте зайти попозже.