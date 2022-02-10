Apple Music


Приложение Apple Music для Android получило бета-обновление с доработками виджетов и «сюрпризом» для разработчиков. Об этом рассказали на профильном сайте 9to5Google.

Apple выпустила бета-версию приложения Music для Android с номером 3.9, которое уже загрузили и исследовали разработчики и инсайдеры. Среди мелких улучшений и исправлений они нашли одно довольно значительное — переработанные виджеты. Теперь они стали удобнее, симпатичнее и лучше подходят под дизайн-код Android. 

Android

На скриншотах можно увидеть то, как выглядят виджеты на текущий момент. Их дизайн напоминает внешний вид iOS — плавно скругленные углы и «выпуклая» текстура выглядит точь-в-точь как виджеты для iPhone. Однако в случае с Android такой дизайн не вписывается в общий внешний вид системы. В Apple Music 3.9 beta виджеты выглядят вот так: 

Android

Apple поработала над ними и дизайн виджетов «Музыки» стал ближе к Material в Android: теперь они более «плоские» и имеют меньшее скругление. Помимо этого, есть и другие улучшения. Например, рамки виджетов стали гораздо тоньше, а занимаемая площадь — больше. Компания добавила больше вариантов виджетов: теперь окошки с историей воспроизведения доступны в размерах 3х2 и 2х1. А еще цвет виджета теперь привязан к цветовым акцентам обложек треков и меняется вместе с ними. Когда воспроизведение остановлено, виджет возвращается к красно-розовому оттенку. 

Релизная версия Apple Music 3.9 для Android должна выйти для всех пользователей в ближайшее время. 

Помимо переработанных виджетов, разработчики нашли кое-что интересное в декомпилированном приложении Apple Music 3.9. В частности, в коде найдено упоминание о новом продукте — Apple Classical. Это напомнило некоторым о стороннем приложении Primephonic, которое «яблочная» компания приобрела и закрыла в августе 2021 года. Эксперты утверждают, что Apple Classical — реинкарнация Primephonic, которая может выйти уже в ближайшее время. 



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Источник:

9to5Google 9to5Google

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