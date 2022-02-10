Google выпустила обновление своего фирменного браузера Chrome для Android-устройств. Об этом рассказали на Phone Arena.
Согласно источнику, помимо мелких исправлений и улучшений, ключевыми нововведениями в этом апдейте Chrome стали обновленные виджеты. Это не просто редизайн существующих элементов, а довольно функциональное их обновление.
Например, теперь пользователь Android-устройства может добавить на рабочий стол окошко виджета, в котором будут:
- строка поиска Google
- кнопка голосового помощника
- кнопка запуска режима «Инкогнито»
- ярлык открытия Google Lens
- кнопка для запуска фирменной «гугловской» мини-игры «Дино».
Еще один новый виджет в Google Chrome — окошко размером 2х2, которое содержит легендарную мини-игру Chromium Dino. Она работает прямо внутри виджета, а управление динозавром происходит при помощи постукиваний по нему.
Ранее мы рассказали, что Apple обновила виджеты в своем фирменном приложении Music для Android. Если используете подписку, то вам точно понравится.
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