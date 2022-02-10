Chrome


Google выпустила обновление своего фирменного браузера Chrome для Android-устройств. Об этом рассказали на Phone Arena.

Согласно источнику, помимо мелких исправлений и улучшений, ключевыми нововведениями в этом апдейте Chrome стали обновленные виджеты. Это не просто редизайн существующих элементов, а довольно функциональное их обновление.

Например, теперь пользователь Android-устройства может добавить на рабочий стол окошко виджета, в котором будут:
  • строка поиска Google
  • кнопка голосового помощника
  • кнопка запуска режима «Инкогнито»
  • ярлык открытия Google Lens
  • кнопка для запуска фирменной «гугловской» мини-игры «Дино».
Всё это лаконично размещено в одном виджете размером 4х2 белого цвета — к слову, цвет виджета может меняться в согласии с основной темой устройства, если оболочка это позволяет. Есть и вариант поменьше: виджет 4х1 вмещает те же самые элементы, только строка поиска занимает не всю ширину окошка, а только его половину. 

Chrome

Еще один новый виджет в Google Chrome — окошко размером 2х2, которое содержит легендарную мини-игру Chromium Dino. Она работает прямо внутри виджета, а управление динозавром происходит при помощи постукиваний по нему.

Ранее мы рассказали, что Apple обновила виджеты в своем фирменном приложении Music для Android. Если используете подписку, то вам точно понравится. 



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Источник:

Phone Arena Phone Arena

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