черный







Мы уже настолько привыкли пользоваться различными гаджетами, что даже не задумываемся над тем, что они проходят очень долгий путь от исследовательских лабораторий до прилавка. Мы привыкли видеть перед собой законченный продукт, но, разумеется, он далеко не сразу становится таким: нередко на стадии прототипов просто невозможно понять, что за девайс получится в итоге. И сегодня именно о них мы и поговорим — об инженерных образцах, фото которых все же утекли в интернет.Считаете, что смартфон — это компактное устройство «все в одном», где в небольшом корпусе помещается и дисплей, и плата с процессором и модемом, и антенны и многое другое? Что ж, вы правы, однако на стадии прототипов смартфоны выглядят вовсе не так. Они напоминают скорее материнские платы:На этом фото — инженерный образец оригинального iPhone. Понять это можно только по подключенному дисплею, и если его убрать, то большинство скажут, что это просто материнская плата. Разумеется, прототип сделан таким не просто так: легко заметить, какое огромное на нем количество различных портов, разъемов и слотов. Это позволяет легко подключать и отключать для тестов различные компоненты. Конечно, в готовом смартфоне они не нужны, поэтому итоговая плата iPhone на порядок меньше.Думаю, после инженерного iPhone вы уже поняли, что прототипы временами очень сильно отличаются от релизных продуктов. С видеокартами дела обстоят также: на ранних стадиях они... опять же выглядят как материнские платы, и даже имеют сокеты, куда вставляются GPU.Хороших снимков таких прототипов найти не удалось — лишь те фото, которыми хвастался в Twitter Раджа Кодури, глава графического подразделения Intel. Вот так, например, выглядит сейчас инженерная версия новой игровой видеокарты компании:А вот так выглядят тестовые GPU, которые можно на такие видеокарты устанавливать:Напоминают процессоры и обычные материнские платы, не правда ли? Это опять же создано для удобства тестов: в большинстве своем сама плата видеокарты особо не меняется, ибо у нее вспомогательная функция — обеспечивать питанием видеочип и видеопамять. А вот они-то как раз меняются частенько, поэтому и не удивительно, что в прототипах их делают съемными.А вот с процессорами все скучнее. Оно и понятно: хоть сколько-нибудь рабочий CPU по сути является кремниевым кристаллом на текстолитовой подложке, так что прототипы процессоров по сути отличаются от релизных версий лишь более низкой частотой и, возможно, нерабочими или полурабочими контроллерами. Но все еще такие CPU могут многое рассказать, например, о будущих материнских платах.К примеру, вот так выглядят инженерные процессоры Intel 12-ого поколения (Alder Lake):Они какие-то большие, скажете вы? Так и есть: они будут работать на новом сокете LGA1700. Напомню, что текущий — это LGA1200, и число — это количество контактов. То есть их в новых процессорах станет почти в полтора раза больше, так что для них потребуется не только новая плата, но и, возможно, новая система охлаждения или новое крепление к ней.Обычно за год или даже больше до выхода консоли на рынок ее прототипы (так называемые девкиты) рассылают разработчикам игр, дабы те смогли подготовить свои проекты к ее релизу. Такие девкиты по «железу» обычно максимально близки к релизным версиям — что ожидаемо, игры-то «затачиваются» под определенные CPU и GPU — а вот внешне они могут выглядеть... Да как угодно.Вот, например, девкит Sony PlayStation 5 — выглядит нестыдно и для релизной версии:А вот девкит PlayStation 4 — по сути большойсерый ящик:Производители так делают специально, чтобы никто не мог узнать внешний вид консоли до ее выхода на рынок.Ну и под конец — любопытный инженерный образец Apple Watch. Разумеется, работникам компании приходилось тестировать первые умные часы Apple и вне лабораторий, и устройство на запястье точно привлекло бы внимание журналистов. Поэтому ранние прототипы выглядели как... iPod Nano:Хотя на них уже было узнаваемое колесико, креплений для ремешка еще не было, из-за чего такой девайс действительно выглядел как новый iPod.