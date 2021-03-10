





В прошлом году появилась информация о том, что Microsoft планирует купить американского издателя игр ZeniMax Media, которому принадлежат в том числе такие студии, как Bethesda и id Software, а также франшизы DOOM, Quake, Dishonored, Prey, The Elder Scrolls, Fallout, Starfield, Wolfenstein и многие другие. И теперь можно считать сделку стоимостью в 7.5 млрд долларов завершенной: ее одобрили Еврокомиссия и Комиссия по ценным бумагам и биржам США.Еще при первом появлении информации о такой сделке многие фанаты PlayStation задали ожидаемый вопрос: раз издателя игр покупает Microsoft, у которой есть собственные консоли Xbox, не будет ли компания создавать эксклюзивы под них? Тогда Фил Спенсер, глава Xbox, заверил геймеров, что у Microsoft нет планов кого-либо ограничивать, но все же вопрос эксклюзивности будет подниматься для каждой игры по отдельности.Однако теперь на официальном новостном сайте Xbox появилась заметка, в которой черным по белому написано приветствие от Спенсера, где он сообщает, что «С добавлением творческих команд Bethesda геймеры должны знать, что консоли Xbox, ПК и Game Pass станут лучшим местом для знакомства с новыми играми Bethesda, включая некоторые новые игры в будущем, которые будут эксклюзивными для игроков Xbox и ПК».Иными словами, эксклюзивы для платформ Microsoft точно будут. Но пока нет информации о том, какие игры не будут доступны на PlayStation. Также вполне возможно, что под Xbox некоторые игры просто будут выходить раньше, а на конкурирующую консоль от Sony они будут попадать на год-два позже.