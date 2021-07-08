





Билайн.Аналитика посчитала, как вырос трафик мобильного интернета в России за последние 5 лет и выяснила, кто им больше всего пользуется – мужчины или женщины.С начала 2016 года общий рост потребления мобильного интернета составил более 545 процентов. Причем мужчины стали пользоваться им почти на 454 процентов больше, тогда как женщины – на 660 процентов. Больше всего за последние пять лет мобильный интернет используется для стриминга, веб-серфинга и мобильных игр.Молодежь до 25 лет стала пользоваться интернетом с мобильного устройства на 2478 процентов больше, люди в возрасте от 25 до 45 лет – на 494 процент, с 45 до 65 – на 455 процентов больше, а те, кому за 65 качают с мобильных устройств на 784 процента больше информации, чем в 2016 году.Разбивка по регионам выглядит так: Москва стала потреблять на 768 процентов больше мобильного интернета, жители центральной России – на 561 процент, на северо-западе страны потреблять мобильный интернет стали на 458 процентов больше, на востоке – на 667, а на юге – на 427 процентов.Города-лидеры по использованию мобильного интернета располагаются в следующем порядке: на первом месте Москва, вторую строчку занимает Санкт-Петербург, на третьей позиции Ставрополь, четвертое и пятое место у Краснодара и Казани, на шестом месте Уфа, а Ростов-на-Дону и Саратов на седьмой и восьмой строчке, соответственно. Девятое место у Барнаула, а замыкает десятку лидеров потребления мобильного интернета Екатеринбург.