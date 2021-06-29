





Билайн.Аналитика посмотрела, куда москвичи и петербуржцы поехали спасаться от жары, которая накрыла эти регионы с 21 по 27 июня.Более 82 процентов москвичей остались в эту неделю в своем домашнем регионе, такое же решение приняли 80 процентов жителей северной столицы. Больше всех с 21 по 27 июня путешествовали сочинцы (дома остались 41 процент), сургутяне (55 процентов) и сыктывкарцы (65 процентов).Наиболее популярным направлением среди тех, кто уехал из Москвы и Санкт-Петербурга на эту неделю, оказался Краснодарский край. Из Москвы туда уехали почти 16 процентов покинувших регион жителей, а из Питера на Кубань уехали почти 17 процентов тех, кто решил покинуть домашний регион. На втором месте по популярности у москвичей стала Владимирская область, на третьей строчке Тверская. Интересно, что второе место у петербуржцев занимает Москва, туда уехали почти 15 процентов жителей северной столицы, которые покинули с 21 по 27 июня домашний регион. На третьем месте по популярности расположилась Новгородская область.