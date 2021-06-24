





Начало лета в России, как правило, ассоциируется с сезоном отпусков, когда многие стараются поехать на море или в гости к родственникам, но последние 2 года этот тренд сломала пандемия коронавируса – люди предпочитают путешествиям нахождение в домашнем регионе. По данным Билайн.Аналитики, более 88 процентов россиян в первые две недели лета остались дома. Самыми путешествующими оказались москвичи и петербуржцы, а наиболее популярным туристическим направлением стал Краснодарский край.Более 85 процентов москвичей остались дома в первые две недели лета: около 6 процентов уехали из столицы с 1 по 15 июня, а 9 процентов покинули столицу только на первую неделю лета. Несмотря на столь высокий процент оставшихся дома, Москва занимает первую строчку среди регионов, из которых люди уезжали в первые две недели лета.Самым популярным направлением среди москвичей стал Краснодарский край: туда в первую неделю лета поехало более 10 процентов от всех, кто покинул московский регион, а во вторую неделю – почти 13 процентов. На втором месте Владимир, на третьем – Калуга, на четвертом – Тверь, а на пятой строчке расположилась Тула. Санкт-Петербург лишь на шестой строчке, туда с 1 по 7 июня поехало около 4,5 процента покинувших столицу абонентов, а с 8 по 15 – меньше 4 процентов.Санкт-Петербург с 1 по 15 июня покинули около 5,3 процента жителей. Большая часть из них поехали в Москву, Краснодарский край и Новгородскую область.Жители Краснодарского края предпочли на первые недели лета остаться дома, однако 5 процентов населения Кубани все же покинули свой регион. Более 24 процентов из них поехали в Москву, еще около 10 процентов посетили Ростов-на-Дону в первые недели лета. Меньше всего путешествовали по стране жители Барнаула – лишь 2 процента уехали из домашнего региона в первые две недели лета.