Как запретить надоедливые напоминания об обновлении macOS

Недавно мы рассказывали о неприятном баге: некоторые компьютеры Mac без разрешения владельцев (или даже вопреки их запрету) обновились на macOS Sonoma — похоже, что отклонение напоминания обновиться воспринималось системой как согласие. Apple еще не комментировала этот конфуз, но теперь пользователи, для которых важно остаться на старой версии ОС, беспокоятся.
К счастью, в сети появился способ запретить «маку» постоянно выводить на экран назойливые просьбы обновиться. Для этого нужно всего лишь:
- Открыть «Терминал»
- Вставить строку defaults write com.apple.SoftwareUpdate MajorOSUserNotificationDate -date "2025-02-07 23:22:47 +0000"
- Нажать Enter.
Готово! Напоминания больше не потревожат вас вплоть до указанной в команде даты. К слову, она может быть абсолютно любой, главное выбрать именно будущий день, а не текущий или прошедший.