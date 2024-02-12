Как запретить надоедливые напоминания об обновлении macOS

Олег

macOS


Недавно мы рассказывали о неприятном баге: некоторые компьютеры Mac без разрешения владельцев (или даже вопреки их запрету) обновились на macOS Sonoma — похоже, что отклонение напоминания обновиться воспринималось системой как согласие. Apple еще не комментировала этот конфуз, но теперь пользователи, для которых важно остаться на старой версии ОС, беспокоятся.

К счастью, в сети появился способ запретить «маку» постоянно выводить на экран назойливые просьбы обновиться. Для этого нужно всего лишь:
  • Открыть «Терминал»
  • Вставить строку defaults write com.apple.SoftwareUpdate MajorOSUserNotificationDate -date "2025-02-07 23:22:47 +0000"
  • Нажать Enter.
Терминал

Готово! Напоминания больше не потревожат вас вплоть до указанной в команде даты. К слову, она может быть абсолютно любой, главное выбрать именно будущий день, а не текущий или прошедший. 

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Источник:
MacRumors
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