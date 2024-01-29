Папка с вопросом при включении Mac или MacBook. Что это значит и как исправить?





Ноутбуки и компьютеры от Apple славятся своей надежностью, а macOS — малым количеством сбоев и глюков. Однако любая техника несовершенна и иногда «капризничает». В прошлый раз мы рассказали всё, что нужно знать об аккумуляторах в MacBook, а сейчас набросаем план действий, если «яблочный» компьютер перестал включаться.



Если после нажатия кнопки Power вы увидели на экране значок папки со знаком вопроса внутри, то есть несколько вариантов объяснения проблемы и её решения. Начнем с самого простого.





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Сбой в загрузчике

Зажмите кнопку Power и держите, пока экран не потухнет

Отсчитайте 5-10 секунд

Зажмите кнопку alt ( option ) и коротко нажмите Power, продолжая держать alt / option

( ) и коротко нажмите Power, продолжая держать Когда на экране появится значок жесткого диска или macOS, отпустите alt / option и нажмите на Enter.

Поломка накопителя

Mac часто отказывается включаться, показывая папку с вопросом на сером фоне

Mac иногда перезагружается в процессе работы и отображает сообщение об экстренной перезагрузке из-за системной ошибки

Mac «намертво» зависает, крутя радужное колесико, в обычных задачах без видимых причин и его приходится перезагружать

Mac выдает ошибку при попытке переместить или скопировать файлы между флешкой и внутренним хранилищем, либо при перемещении их внутри системы.

Откройте "Дисковую утилиту"

Щелкните нужный диск

Нажмите кнопку информации в панели инструментов сверху.