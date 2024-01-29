Папка с вопросом при включении Mac или MacBook. Что это значит и как исправить?

Олег

Mac

Ноутбуки и компьютеры от Apple славятся своей надежностью, а macOS — малым количеством сбоев и глюков. Однако любая техника несовершенна и иногда «капризничает». В прошлый раз мы рассказали всё, что нужно знать об аккумуляторах в MacBook, а сейчас набросаем план действий, если «яблочный» компьютер перестал включаться.

Если после нажатия кнопки Power вы увидели на экране значок папки со знаком вопроса внутри, то есть несколько вариантов объяснения проблемы и её решения. Начнем с самого простого.

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Сбой в загрузчике

Это довольно редкий глюк, но всё же иногда он может проявляться. Чаще всего с ним сталкиваются пользователи, которые ранее производили манипуляции с macOS (переустанавливали, откатывали, комбинировали с Windows или второй версией macOS, восстанавливались из Time Machine) или с внутренним хранилищем (делили, склеивали тома или разделы, форматировали часть диска и т. д.). 

Если проблема действительно в загрузочном разделе, то включить Mac не составит труда:

  • Зажмите кнопку Power и держите, пока экран не потухнет
  • Отсчитайте 5-10 секунд
  • Зажмите кнопку alt (option) и коротко нажмите Power, продолжая держать alt / option
  • Когда на экране появится значок жесткого диска или macOS, отпустите alt / option и нажмите на Enter.
MacBook

Если система загрузилась штатно, значит глюк является программным. Можете переустановить macOS без потери данных по этому методу и загрузочный раздел «вылечится». Однако если спустя время проблема появится снова, или даже несколько раз, то есть риск, что дело вовсе не в системе.

Поломка накопителя

Износу подвержены не только аккумуляторы — жесткие диски тоже со временем выходят из строя, неважно, HDD это или SSD. Как понять, что проблема именно в «железе»? Вот несколько признаков:

  • Mac часто отказывается включаться, показывая папку с вопросом на сером фоне
  • Mac иногда перезагружается в процессе работы и отображает сообщение об экстренной перезагрузке из-за системной ошибки
Ошибка
  • Mac «намертво» зависает, крутя радужное колесико, в обычных задачах без видимых причин и его приходится перезагружать
  • Mac выдает ошибку при попытке переместить или скопировать файлы между флешкой и внутренним хранилищем, либо при перемещении их внутри системы.
MacBook
Фото: macbookproslow

Что делать, если всё это — про ваш Mac? В зависимости от модели компьютера, сложность замены накопителя может варьироваться. В любом случае, рекомендуем сначала проконсультироваться с хорошим мастером, который имеет опыт работы с Mac.

Существуют специальные приложения, которые определяют "здоровье" диска — если, конечно, компьютер всё еще может запускаться и работать. Самая известная — DriveDx. Найдите в интернете. А еще в macOS предусмотрена встроенная SMART-проверка диска, и для начала можете попробовать воспользоваться ею:
  • Откройте "Дисковую утилиту"
  • Щелкните нужный диск
  • Нажмите кнопку информации в панели инструментов сверху. 

SSD

Чаще всего накопитель выходит из строя на старых Mac 2006-2012 модельных годов. В таких устройствах диск будет довольно просто поменять. Начиная с 2010 года, MacBook оснащались SSD с проприетарным коннектором, но искать оригинальный диск необязательно — можно воспользоваться адаптером с AliExpress и установить стандартный SSD формата M.2 PCIe 2280. 

А еще подобная «болячка» с быстрым износом SSD присутствовала у MacBook 12 2015-2016 модельного года — замена SSD там не предусмотрена, поскольку накопитель распаян на плате. К слову, Apple начала распаивать SSD на всех MacBook Pro 2016 и новее, MacBook Air 2018 и новее, а также на всех Mac с чипом Silicon. 

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