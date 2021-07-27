Генеральный директор Tesla Илон Маск рассказал, как компания преодолевает глобальный дефицит микроэлектроники. Это произошло в ходе телефонного разговора с журналистами после публикации квартального финансового отчета Tesla.
Основной проблемой IT-корпорации может стать привязка ПО к определенному чипу или железу. Другими словами, программное обеспечение — например, ОС для смартфона или ПО для автомобиля — разрабатывается сугубо для одного вида чипов — скажем, Qualcomm. А когда эти чипы не успевают производиться, все конвееры такой корпорации встают и терпят убытки. Однако Маск сообщил, что Tesla не грозит такой исход.
По словам Илона, компания решила пойти по другому пути — её программисты адаптируют программное обеспечение для тех чипов, которые доступны на рынке в данное время. Иначе говоря, код ПО электромобилей Tesla периодически переписывается, когда компании приходится менять поставщика микрочипов. Маск уточнил, что, после замены чипов на альтернативные, на адаптацию ПО уходит несколько недель.
Такой подход позволил Tesla практически не снижать темпов производства и поддерживать стабильные поставки авто своим клиентам. Так, за последние три месяца компания передала в руки покупателям более 200 тысяч электрокаров.
Однако Маск отнюдь не преуменьшает серьезность дефицита полупроводников — он отметил, что дальнейшее развитие компании будет зависеть от того, найдется ли выход из сложившейся в мире ситуации с чипами. «В оставшейся части этого года наши темпы роста будут определяться самым медленным звеном в нашей цепочке поставок» — сообщил он, имея в виду поставщиков чипов.
Ранее в том же интервью Илон Маск закинул несколько камней в огород Apple, обвинив её в неэкологичности и хитрости. Компания уже дала ответ.
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