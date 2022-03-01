Хакерская группировка Conti приняла сторону России. Это не понравилось одному из участников команды и он передал содержимое внутренних чатов журналистам.
Хакер взломал сервер группировки и обнародовал крупную базу данных в сети. База содержит 339 файлов и представляет собой полный лог одного из дней в период с 29 января 2021 года по 27 февраля 2022 года.
Подлинность данных была изучена экспертами из компании VX-Underground и выложена в общий доступ. Хакер пообещал, что содержимое архива будет «очень интересным» и это только начало. В переписке есть разного рода ссылки, инструкции по взлому и другие материалы. Он планирует продолжить сливать данные группировки выступившей против Украины.
В целях безопасности мы не будем публиковать ссылку на слитые данные. Однако если вам очень интересно, то найти ее можно в источнике, но помните — это может нанести вред вашему устройству.
Ранее мы рассказывали о том как международная группа хактивистов Anonymous «положила» новостной сайт RT, а затем обратилась к самому президенту России.
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