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Хакерская группировка Conti приняла сторону России. Это не понравилось одному из участников команды и он передал содержимое внутренних чатов журналистам.

Хакер взломал сервер группировки и обнародовал крупную базу данных в сети. База содержит 339 файлов и представляет собой полный лог одного из дней в период с 29 января 2021 года по 27 февраля 2022 года. 

Подлинность данных была изучена экспертами из компании VX-Underground и выложена в общий доступ. Хакер пообещал, что содержимое архива будет «очень интересным» и это только начало. В переписке есть разного рода ссылки, инструкции по взлому и другие материалы. Он планирует продолжить сливать данные группировки выступившей против Украины.

В целях безопасности мы не будем публиковать ссылку на слитые данные. Однако если вам очень интересно, то найти ее можно в источнике, но помните — это может нанести вред вашему устройству.

Ранее мы рассказывали о том как международная группа хактивистов Anonymous «положила» новостной сайт RT, а затем обратилась к самому президенту России.


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Источник:

Gizmodo Gizmodo

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